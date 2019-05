Las noticias de Galicia, 07:50 (24/05/2019)

hemos no mejor las oportunidad dispara hoy son calderilla centollo a pieza tinta céntimos veinte por ciento de descuento pintó las pizzas y pico congelados solo hoy

qué tal muy buenos días viene este viernes de cierre de campaña cargado de actos desde primera hora de la mañana pijos Eva pasar por las siete grandes ciudades con su mensaje quién lo iba a decir de que el Partido Popular es el cambio mientras Gonzalo Caballero insiste en que el PSOE es un partido imparable Si hay una gran móvil estación entre populares y socialistas los rebeldes del Benega así presentan a Pontón a sus candidatos y los alcaldes de las mareas Being a todos nerviosos saben que sus ciudades son la presa codiciada ya sólo queda hoy es viernes veinticuatro de mayo vuelve a mejorar el tiempo el domingo no sólo será de alta emoción también de alta presión dar a Capello buenos días

si los termómetros unos doce grados once en Ferrol cielo cubierto en Lugo y diez grados unos ocho grados tenemos en Ourense donde ya se van despejando las nubes

a las once en Vilagarcía envié galo Celso al catorce

líderes y candidatos repetirán hoy hasta cansarse y hasta aburrir no sus últimos mensajes sus últimos mantras el del PP el de Feijóo que son la única opción de cambio y de mayoría alternativa frente a los partidos de cualquier Izquierda ayer en Pontevedra

es un voto indirectamente paro señor flores y un hacha ninguna tu vida os votos que non son para que los alcaldes somos votos os votos de cambio único en Pontevedra somos votos a PP

el único partido con capacidad de gobierno y además con sensibilidad de prioridades social yo Partido Socialista he única oferta política que pode desenvolver os grandes temas asienta de retos que tenga esta ciudad

es que non ten que resignarse entre la decepción que causó gobernó niñas fórmulas do bipartidismo queremos pedir Dios galegos ya has gallegas Jobim Beiro veinte seis de mayo se una todo voto nacionalista todo voto rebelde todo voto inconformista