me asusta que la sociedad ya raros ojalá seamos todos raros no dicho rarito raros raros significa exactamente singulares inconmensurables seres únicos

en la plaza que lleva su nombre Gabilondo recibió el apoyo del sector médico del científico pero la sorpresa llegó del mundo de la cultura el escritor Luis García Martín hizo una revelación la izquierda no lleva veinticuatro años sin gobernó

veinticuatro años era Joaquín Leguina que ha tenido una historia por lo tanto nos cabe la duda de si la izquierda gobernó alguna vez en Madrid con lo cual es posible que no haya que recuperar la comunidad que haya que conquistar la comunidad

Voz 6

02:39

que no van a gobernar en la Comunidad de Madrid pero la verdad es que esta semana andan muy altivos ya han anunciado varias cosas porque no defraudaron en primer lugar que no se puede comprar los domingos claro que por online tampoco debe ser que deben coger el ordenador bloquear todos los ordenadores del mundo para que nadie compre en online también los fines de semana pues ahí está la izquierda y su forma de entender el progreso