Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:05 qué tal buenos días diecisiete grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía tiempo suave con menos calor que ayer en las horas centrales del día

Voz 2 00:13 ICO mucho sol último empujón

Voz 1275 00:15 más horas de campaña electoral quedan dos días

Voz 2 00:17 para votar

Voz 1275 00:22 a medianoche se cierra esta intensa campaña de elecciones autonómicas municipales y europeas mañana jornada de reflexión y el domingo decide en las urnas Madrid iba a ser el escenario del cierre de campaña esta noche de todos los partidos Cristina Machado buenos días

Voz 1434 00:35 buenos días Laura final de una campaña que tuvo que parar poco después de empezar por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba casi todos los líderes nacionales van a estar hoy en Madrid Pedro Sánchez en Hortaleza junto a Pepu Hernández y Ángel Gabilondo que comenzó la campaña como vencedor de las autonómicas

Voz 4 00:50 según todos los sondeos estamos en una encrucijada que no hemos estado así desde mil novecientos ochenta y dos nos estamos jugando derechos y libertades

Voz 1434 01:00 tras el batacazo de las generales y con los sondeos en contra Pablo Casado estará en Madrid Río con Martínez Almeida Isabel Díaz Ayuso que ha basado su campaña con más de un tropiezo en advertir del peligro que supone la izquierda

Voz 5 01:12 no al área única sanitaria no a la libertad educativa no a la concertada no a la especial no ha comprado cuando el ciudadano quiere qué clase de Madrid pretende

Voz 1434 01:22 en imponer la candidata de Podemos será la única que no esté arropada por su líder Pablo Iglesias ha preferido echar el cierre en Canarias Isabel Serra lo va a hacer en Villaverde y en Vallecas lo hará el más Madrid de Íñigo Errejón y Manuela Carmen

Voz 6 01:35 que ahora setenta y cinco años sigo optando por vosotros hornos que necesitas la justicia

Voz 1434 01:42 Ciudadanos con Albert Rivera a la cabeza termina la campaña en la plaza de Alfredo Kraus sin haber aclarado si pactará con Vox la formación de Santiago Abascal pondrá el punto final en las inmediaciones del Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París

Voz 1275 01:58 antes de la traca final esta mañana a las nueve Ángel Gabilondo va a estar aquí en la SER con Pepa Bueno Isabel Díaz Ayuso por la tarde cierra la ronda de entrevistas de campaña en La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de la Gran Vía con Javier Casal ayer estuvo Manuela Carmena la alcaldesa de la capital piensa aguantar toda la legislatura pero ha confesado que tiene un plan B por si hace falta

Voz 1410 02:16 mi voluntad es desde luego acabarla no tengo ninguna duda no voluntad es continuar no película si va a surgir el plan B aparece cuando cuando es necesario o no cuando es necesario pues todos sabemos que cuando es preciso que haya una alternativa una alternativa surge eso la ley de la vida no

Voz 1275 02:35 viernes veinticuatro de mayo más noticias en titulares

Voz 1434 02:40 indignación entre los enfermeros de Atención Primaria por la actitud del responsable de Sanidad del Partido Popular Eduardo rabos soles acusó primero de no hacer lo suficiente para decir después que son los primeros en tomar la iniciativa

Voz 1275 02:51 dos detenidos por agredir sexualmente a una niña de catorce años ocurrió la madrugada del pasado domingo durante una fiesta ilegal en San Fernando de Henares uno de los arrestados tiene también catorce años

Voz 1434 03:00 la policía investiga la muerte de la mujer de ochenta y tres años que fue encontrada el miércoles muerto a golpes en su casa de Fuenlabrada la principal hipótesis es que fue víctima de

Voz 1275 03:08 con Romy y se investigan las causas del incendio que afectó ayer a la cubierta de la parroquia de la calle de Real no hubo heridos el edificio de momento no se puede usar

Voz 7 03:17 los deportes

Voz 8 03:22 no impuro y el Real Madrid

Voz 1275 03:25 entre otro incendio del que se ha producido esta semana en Paris Anne Germaine que podría acercarle Anne Marie en papel Sampe buenos días

Voz 1643 03:30 buenos días tormenta que se inició el lunes con las declaraciones de papel en las que pidió más responsabilidades en el equipo y habló de poder marcharse a otro proyecto el contestó ayer su técnico el dejó caer que el francés no se cuida lo suficiente en el descanso y en la alimentación y que no entrena al cien por cien no asegura ni que el brasileño Neymar ni el galo estén en su equipo la próxima tempos

Voz 2 03:47 ahora son dobles y esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones

Voz 1643 04:01 el protagonista Larguero Juanfran que con las salidas de este verano en el Atlético B el final de una era en la etapa del Cholo

Voz 9 04:07 sí esa es la realidad no hay nada que perder ellos todos de ganar porque se han ido jugadores importantes pero bueno venir otros Si hay que ser positivos y pensar que el año que viene va a ser un gran año

Voz 2 04:16 el Atlético Madrid seguirá en activo pero fuera de España

Voz 10 04:20 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 04:29 ocho veinticuatro los acercamos de nuevo a las calles de la capital como está tráfico pantallas al Alcázar buenos días

Voz 1322 04:34 buenos días qué tal Laura acaba de finalizar una incidencia que tenía lugar en Méndez Alvaro en la M treinta a la altura pues si de Méndez Álvaro y estaba ocupando un par de carriles comienza a fluir en la zona al tráfico que por otro lado es de Hora punta en la parte oeste por toda la ribera del Manzanares han ido en aumento entradas por el norte de la ciudad de la carretera de Colmenar en la M once a su paso por Arturo Soria la entrada por la carretera de Burgos o las salidas por Avenida de América y Castellana Sinesio Delgado

Voz 1275 05:00 hay mucho lío en las carreteras a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 11 05:04 ah sí esto de todas las entradas a la capital la hay complicaciones destacar en ambos sentidos la A42 a la altura de Getafe y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro idea salida en la A tres en Rivas Vaciamadrid precaución también en la M cuarenta principalmente entre Vallecas y Hortaleza hacia la uno Vall de Madrid en ambos sentidos y complicaciones importantes también en la M cincuenta entre Alcorcón Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña

Voz 21 08:19 conocemos todos los detalles de cómo será este año la Feria del Libro que empieza dentro de una semana el ver el viernes que viene como siempre

Voz 1275 08:25 en el Retiro la República Dominicana será el país

Voz 0887 08:28 dado Javier Jiménez Bas el foco en esta edición es tan Iberoamérica la sostenibilidad del feminismo todo ello en una feria que llega bajo el lema Una historia cada paso Manuel Gil es su director

Voz 22 08:39 las magnitudes con las que vamos a abrir esta feria son trescientas sesenta y uno casetas estamos ante una Feria Nacional del Libro en el sentido de que está presente las mejores librerías de Madrid prácticamente la totalidad de la industria editorial española

Voz 0887 08:52 República Dominicana es el país invitado el mismo al que hace ochenta años huyeron muchos exiliados españoles Olivia Rodríguez es su embajador en España aporte de los

Voz 23 09:02 intelectuales llegaron del exilio republicano español tenemos una gratitud eterna porque realmente sentaron esas bases de de modernidad para todo lo que es la intelectualidad dominicana

Voz 0887 09:13 pese a los rumores los organizadores aseguran que la feria continuará celebrándose en el Retiro su objetivo está ahora en superar los dos millones doscientos mil visitantes de la edición anterior