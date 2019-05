Escucha las noticias de las 09:00 (24/05/2019)

Voz 0027

00:58

que además de Iglesias es evidente y que no va a haber vetos que el PSOE no va habitar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del Partido Socialista en unos minutos entrevistaremos aquí en Hoy por hoy a dos candidatos que se juegan su futuro político este domingo en las urnas vamos a hablar primero con el candidato socialista a la Comunidad de Madrid el socialista Ángel Gabilondo después con el candidato del PP a repetir como alcalde de Málaga Francisco de la Torre a esta hora esperamos nuevos datos de la reunión que la primera ministra británica Theresa iba a tener con la dirección de su partido según asegura la prensa británica Se espera que May Lise anuncie un calendario de salida en el que ella seguiría como jefa del Gobierno mientras los conservadores eligen un sucesor o sucesora un proceso que puede durar unas seis semanas El País publica esta mañana que la mayor multinacional de equipos de diálisis que sea Mapfre sénior ha reconocido ante las autoridades de Estados Unidos que sobornó a médicos españoles Isabel Villar