Las noticias de Navarra, 11:02 (24/05/2019)

acabamos de conocer la primera ola del Estudio Cíes dos mil diecinueve la Cadena Ser en Navarra consolida su liderazgo al frente de la radio en la Comunidad foral estudio CIES lo ratifica así lo adelantado por el Estudio General de Medios La Ser además incrementa su liderazgo sobre el reto del resto de competidores en los tramos regionales y locales a través de sus emisoras de Pamplona Tudela Tafalla Estella y el Sasso además el estudio FIES ratifica el excelente resultado en las cadenas musicales de Prisa Radio en Navarra con los cuarenta Cadena Dial especialmente los cuarenta Classic nada más nacer alcanza los once mil oyentes nos queda otra cosa que decirles gracias por escucharnos es que ricas con el Departamento de Educación ha cerrado la iniciativa educación circular en la que doctorandos becados exponen sus tesis lo ha hecho con una dedicada a estudiar por qué ese abandona el Colegio de forma temprana Nerea la río

su tesis de clara orientación y servicio social no es otro que el abandono educativo temprano Javier indica que existen numerosos estudios en esta área analizando sus causas y motivaciones de gran complejidad tales como la familia la personalidad y la política educativa en un enfoque innovador este doctorandos se quieren centrarse específicamente en analizar las consecuencias positivas que tiene el abandono educativo temprano

mucho vamos por buen camino y ahora no podemos arriesgarnos a volver al pasado Navarra tiene que seguir avanzando y cuento con tu apoyo para garantizar el futuro de todas y todos para no dejar a nadie atrás está en tus manos no te juegas el futuro vota Geroa Bai