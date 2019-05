Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (24/05/2019)

nuestra región ha dispensado cerca de cuatrocientas cincuenta y ocho mil recetas Inter opera hables a ciudadanos de otras CCAA desde su incorporación al proyecto en julio de dos mil diecisiete el objetivo es que los pacientes puedan moverse por todo el territorio nacional podrá obtener así sus medicamentos en cualquier farmacia del país la Consejería de Sanidad ha explicado que en este sistema participan ya el conjunto de las comunidades autónomas cerrada tras la incorporación de la Comunidad de Madrid el pasado mes de marzo de lo laboral los trabajadores de Toledo secundan hoy paros durante todo el día protestan por la falta de trabajo que según ellos no les da Aernnova el grupo al que pertenecen esto dicen va a hacer peligrar los puestos de trabajo en esta factoría toledana desde la semana pasada han realizado varios paros parciales que hoy se convierte en un paro de jornada completa Ángel Carmena el presidente del comité de empresa

Voz 4

00:50

en estos momentos desde diciembre llevan treinta compañeros en la calle si esto no cambia hay veinte cumplimiento por más que la empresa ha dicho que no los renovara lo único que estamos reivindicando son cargas de trabajo y en este caso no se reivindican ni una décima más ni una décima menos de IPC sino cargas de trabajo para garantizar el futuro de una factoría emblemática en la ciudad de Toledo