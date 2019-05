Las noticias de Canarias, 10:02 (24/05/2019)

Voz 0264

01:03

hombre aspiramos a la mayoría absoluta con otras fuerzas políticas tal aspiración gobernar con el máximo de concejales sin mayoría absoluta mejor pero desde luego queremos seguir teniendo un gobierno de progreso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria las tres fuerzas que hemos gobernado esta ciudad creo que lo hemos hecho con honestidad no haya visto conflicto por algo básico porque no hemos estado mirando de reojo Bonnie pegando codazos por la foto y eso se nota además eso se percibe que no sólo el trato personal llevábamos muy bien esto también cuenta en la política local las personas son importantes pero es una vistiendo honestidad política y cómo no nos hemos pegado codazos no hemos de buscar protagonismo estéril sino dedicada a buscar las soluciones de la gente eso enseguida se percibe