Voz 1995

00:30

lo que no que no hay que estudiar dice que ese es el de Economía claro lo que le interesa es que no estuviese a los de Economía Javier Álvarez dice no estoy porque sino sabréis más que yo entonces no no vendrá Ella contar las noticias porque hay más que los de la noticias en fin ahí dentro les gusta la radio bueno pues de todo se sale hijos no os preocupéis gracias por venir esta mañana a eso de las once y seis minutos una hora menos en Canarias es hora de irnos a Boston para despertar a Javier Limón