con el hombre contactó con el menor que tiene una discapacidad del treinta y cuatro por ciento en la calle porque acostumbraba pasear solo por el barrio al principio el chico contó a sus padres que se había encontrado con unos amigos pero la madre notó algo extraño y finalmente consiguió que le dijera la verdad el agresor le había parado por la calle diciéndole que su cara le resultaba familiar y que conocía a sus padres le llevó a su domicilio donde les realizó tocamientos y le dijo para que no contara nada que eran amigos en secreto y que podía decir que estaba con compañeros del instituto el menor había concertado una nueva cita con el agresor para días posteriores gracias a su colaboración y valentía subraya la Policía Nacional los agentes consiguieron identificarlo y detenerlo

Voz 0175

01:07

queremos que la frecuencia sea Pons de tres minutos no puede ser más en horas puntas en líneas importantes queremos que el abono de los niños hubiera hasta catorce años creemos que hay que hacer un abono social que desde luego hemos calculado que esto puede costar unos doce millones de euros creemos también que cuando hay un problema de un censo de contaminación el metro debe ser gratis yo he estado en algún lugar donde cuando hay un problema de estos en metro no se cobra tenemos que saber que esto asunto del cambio climático es decisiva