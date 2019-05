Escucha las noticias de las 12:00 (24/05/2019)

es mediodía las once en Canarias hoy hora doce tensa mañana de viernes todo el resumen de noticias con José Antonio Marcos muy buenos días

ver qué tal buenos días Theresa May Se marcha parece que esta vez va en serio y los letrados del Congreso consideran que si existen razones jurídicas suficientes para suspender a los cuatro diputados independentistas en prisión preventiva como les hemos avanzado hace unos minutos su dictamen ya está elaborado y podrán estudiarlo y debatirlo los miembros de la Mesa convocados para dentro de media hora José María Patiño

si los letrados José Antonio señalan en efecto que la suspensión de los cuatro diputados afectados por la aplicación puede hacer a través de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en concreto del artículo trescientos ochenta y cuatro bis al alud de este informe es la mesa que se reúne media hora a la que debe adoptar una decisión dado que no se aplica el Reglamento del Congreso porque ha habido un suplicatorio que es lo que se hace mención en ese reglamento del Congreso fuentes próximas a la mesa tienen dudas de que se vaya a producir una votación al respecto ya que de tener efecto hay posibilidad de que Unidas Podemos vote en contra en cualquier caso Esquerra iTunes los grupos parlamentarios afectados por la suspensión preparan ya un recurso ante la Mesa la presidenta recordemos puede convocar una nueva reunión para estudiar esas alegaciones

bueno pues esto es lo que hay gracias Patiño es lo último poco antes habíamos que Theresa May tiene intención de marcharse o eso dice incluso se ha emocionado al anunciar las puertas de su residencia

ya no hubo más Giovinco así que sus sí sí

en un mensaje al país eh que ha terminado efectivamente entre lágrimas Theresa May después de resistirse durante mucho tiempo ha dado por terminados esos tres años como primera ministra servido a forzada por los suyos a a presentar esta renunciar

anuncio que voy a dimitir como líder del Partido Conservador y unionista el viernes siete de junio para que se pueda elegir un sucesor he aportado con el presidente del partido hoy con el presidente del Comité mil novecientos veintidós que el proceso para elegir un nuevo líder debe comenzar la semana siguiente informado a Su Majestad la Reina de mis intenciones y continuaré sirviendo como primera ministra hasta que el proceso haya concluido con este calendario la elección de un nuevo líder arrancará el diez de junio durante durante seis siete semanas en principio se debería resolver ese liderazgo eso significa que el Reino Unido no tendrá un nuevo primer ministro hasta mediados al menos de julio la competición por el cargo será presumiblemente muy concurrida será feroz con Boris Johnson como favorito en los sondeos

aquí en La Ser en Hoy por hoy el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de Madrid Ángel Gabilondo mostraba sus reservas sobre la conveniencia o no de un Gobierno central de coalición PSOE poder

estas reticencias a la utilización de la expresión sentido común yo creo que se emplea son más bien para darle alguna naturalidad algunas decisiones me parece bien que lo haga estamos ahora en el cortejo en el oficio de la política si se hace un gobierno de coalición pues es normal que que entran también personas en el gobierno pero yo no he oído que esté cerrado el que se va a hacer un gobierno de coalición