Escucha las noticias de las 13:00 (24/05/2019)

Voz 2

00:21

buenas tardes la suspensión en efecto es automática en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aseguran los letrados del Congreso en ese informe enviado a la mesa en el que avala las dudas manifestadas por la presidenta Meritxell Batet porque concluye que el reglamento no se puede aplicar en este caso para PP y Ciudadanos sin embargo no se debe dar más vueltas al asunto Jose Ignacio Prendes ex vicepresidente cuarto por la