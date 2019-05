Escucha las noticias de las 14:00 (24/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias esta vez ya es seguro Se marcha Theresa May el Congreso suspende a los cuatro diputados independentistas presos para ser viernes no está mal

Voz 3 00:22 José Antonio Marcos muy buenas tardes esto es lo último la mesa

Voz 1544 00:32 del Congreso de los Diputados acuerda declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo a los excelentísimo señores dos Sun que eras don Josep Rull Andreu Don Jordi Sanchez Don Jordi Turull con efectos desde el día veintiuno de mayo de dos mil diecinueve en el que adquirieron la plena condición de diputados por concurrir las circunstancias necesarias para la aplicación del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Voz 1018 01:03 es el acuerdo por mayoría no por unanimidad de la Mesa del Congreso que se atiene al informe de los letrados de la Cámara hay considera que los cuatro parlamentarios están suspendidos de forma automática desde el mismo momento en que asumieron su condición de diputados Podemos no se ha sumado al resto de los otros tres grupos representados en la Mesa PSOE PP y Ciudadanos pero el conflicto político todavía no está plenamente resuelto ya que es necesario aclarar qué pasa con esos cuatro parlamentarios a efectos de la mayoría de los trescientos cincuenta que integran el Congreso lo cual es muy importante de cara a la investidura del futuro presidente del Gobierno José María Patiño

Voz 1108 01:37 la presidenta Meritxell Batet ha anunciado que la Mesa ha pedido no informe a la Secretaría General del Congreso para establecer cómo afecta a la suspensión a otros órganos de la Cámara y en concreto a esa mayoría absoluta que pasaría de ciento setenta y seis a ciento setenta y cuatro lo suspendidos no renuncian a sus actas estas decisiones se tomarán en una nueva Mesa tanto Batet como después Ana Pastor del PP han considerado que el informe de los letrados les da la razón

Voz 1018 02:03 pues a partir de la II Media volveremos a la Cámara porque ese suceden ya las reacciones de los diferentes portavoces antes de conocerse el acuerdo de la Mesa del Gobierno pedía prudencia pero PP y Ciudadanos cargaban de nuevo contra la presidenta del Congress

Voz 4 02:14 respetamos la decisión tras recibir el informe de los letrados yo espero que hoy la señora

Voz 3 02:21 Ted lo haga porque sino estaría incurriendo en un delito de prevaricación

Voz 5 02:27 era gracias a que el Partido Popular el mismo martes dijo

Voz 3 02:30 que iba a exigir que lo hiciera cada día que pasa

Voz 6 02:32 señora burka Daily Batet permita que esos golpistas cobren un sueldo público de todos los españoles es una humillación a España

Voz 1018 02:41 desde Bélgica Carles Puigdemont ha optado por acusar al poder judicial de interferir en las decisiones políticas del cómo

Voz 3 02:46 cómo es posible desde el Poder Judicial se diga cómo se debe interpretar un reglamento del poder legislativo que por otra parte es muy claro en lo concerniente a las suspensiones de diputados tiene que ver un suplicatorio hay suplicatorio no lo hay y en el caso que viene suplicatorio la Comisión del Estatuto de los Diputados Hidalgo el pleno deberían decidir dónde están esas decisiones Hora catorce sus

Voz 1018 03:29 al borde de las lágrimas la despedida de Theresa May abandono sin rencor con una gratitud enorme duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amó la primera ministra aquí acosada por los suyos tira la toalla ya de manera oficial y dentro de unos días dejará el liderazgo del Partido Conservador Isabelita por tanto el procedimiento para la sucesión Begoña Arce Londres

Voz 0273 03:49 Theresa May Se marcha sin sacar adelante el acuerdo del Brexit único objetivo de sus tres años de mandato algo ha dicho en su discurso de despedida que siempre lamentará media cedido finalmente a la presión de sus ministros y sus diputados sublevados exigiendo la renuncia May cesará como líder del Partido Conservador el siete de junio tres días más tarde comenzará la elección del candidato a su sucesión My permanecerá en el puesto de primer ministro en funciones hasta que se de Cisne el elegido

Voz 1018 04:17 el Gobierno considera que lo más probable es que después de esta dimisión vayamos a un Brexit duro la portavoz también ha respondido a Pablo Iglesias que esta mañana en unas declaraciones a la agencia Efe insistía en que quiere ser ministro

Voz 7 04:28 pero creo que en este sentido común que el candidato del Partido Socialista estén en Gobierno y a los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están esto es sentido común

Voz 4 04:39 corresponde en exclusiva una facultad reservada en exclusiva pues la Constitución al presidente de Gobierno no obstante si usted me pregunta por el sentido común pues ya sabe cuando hace que el tema del sentido común al final eh ser un criterio bastante subjetivo o no

Voz 0202 04:53 tras la justicia rechaza archivar el caso de la Formula uno y califica de poco sería la Fiscalía Anticorrupción por solicitar el sobreseimiento y no hacer caso a las indicaciones de sus superiores en esta trama está implicado el ex presidente valenciano

Voz 0325 05:05 Francisco Camps y la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia abre expediente a siete compañías telefónicas por el mal uso del nueve cero dos investiga si estas operadoras beneficiaban económicamente a las empresas que contrataban estos no

Voz 0202 05:17 las consecuencias de la acoso escolar se puede manifestar hasta cuarenta años después sus víctimas tienen el doble de posibilidades de sufrir depresión según los psiquiatras y también son más propensas a padecer acoso en el trabajo

Voz 0325 05:27 cientos de jóvenes vuelven a pedir un viernes más en el centro de Madrid medidas urgentes contra el cambio climático las protestas van a repetir en medio centenar de ciudades de este país a lo largo del día y en otras mil quinientas de todo el mundo

Voz 3 05:40 es la hora reside en Canarias

Voz 8 05:45 de ver las cosas de otra forma

Voz 3 05:48 hora veinticinco la actúe de otra forma con Ángels Barceló

Voz 9 05:56 dos chicas