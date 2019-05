Escucha las noticias de las 16:00 (24/05/2019)

qué tal buenas tardes si la solicitud se formalizó el pasado miércoles un día después de la constitución de la Cámara según ha confirmado hoy el propio Senado a través de un comunicado Manuel Cruz pidió al letrado mayor de esta institución la elaboración de un informe en derecho sobre la eventual suspensión de Romeva no explica el comunicado cuándo estará finalizado el trabajo jo aunque la Mesa del Senado se reunirá en principio el próximo miércoles precisamente hoy el grupo popular en la Cámara Alta ha presentado un nuevo escrito exigiendo la convocatoria inmediata de dicha mesa para proceder a la suspensión del político republicano ante la pasividad dicen del presidente del que aseguran podría estar incurriendo en un delito de prevaricación

Nos han suspendido en España pero no lo podrán hacer en Europa dice Oriol Junqueras en redes sociales para Jaume Alonso hebillas diputado de Junts per Cataluña la decisión apoyada por PSOE PP y Ciudadanos es puramente electoralista

los aspirantes a la sucesión de Theresa May toman posiciones tras el adiós de la primera ministra entre los candidatos está Boris Johnson dispuesto a conducir a Reino Unido a un Brexit duro José Luis García Íñiguez Jones

dice que Reino Unido debe prepararse para abandonar la Unión Europea el treinta y uno de octubre con o sin acuerdo el exalcalde de Londres ya había anunciado que aspiraría a suceder a May cuando la primera ministra diese un paso a un lado y acaba de reafirmarse en una conferencia en Suiza en esa intención Johnson también ha elogiado a May de la que subraya su carácter Stoichkov ante las dificultades por cierto el ministro de Exteriores Jeremy Hunt que suena también como sucesor de May ha confirmado en la prensa que aspira a convertirse en primer ministro y otro que según la BBC está pensando sumarse a la carrera es el hasta ahora presidente del comité mil novecientos veintidós que agrupa a los diputados conservadores Graham Brady Breivik que ha renunciado