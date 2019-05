Las noticias de Galicia, 16:03 (24/05/2019)

arrancamos con una muy buena noticia la mujer apuñalada en el cuello la semana pasada por su ex pareja en Vimianzo ha recibido ya el alta hospitalaria ahí está en su casa tratando de normalizar su vida Montse que así se llama trabajadora de Unións Agrarias permaneció en estado muy grave en la UCI y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente su evolución ha sido positiva en los últimos días ya en casa ha agradecido el apoyo recibido por parte de la Guardia Civil que la atendió en un primer momento por parte del equipo médico del Clínico compostelano de todos sus vecinos su recuperación física y psicológica completa necesitará tiempo y en el último día de campaña sabemos que un total de cuarenta y seis mil ochocientos veintitrés gallegos ya han emitido su voto por correo para los comicios de este domingo cita en la que se celebran elecciones al Parlamento Europeo y a los ayuntamientos así lo avanzado correos a través de un comunicado de prensa en el que se constata que la mayoría de estos sufragios se registran en las provincias de A Coruña y Pontevedra y a partir de hoy tardaremos quince minutos menos en hacer el recorrido Santiago Lugo por carretera nacional es el tiempo que el Ministerio de Fomento calcula que se ahorrarán los conductores tras la apertura esta mañana al tráfico del tramo Lavacolla Arzúa de la autovía A cincuenta y cuatro dieciocho kilómetros y medio la consellera Infraestructuras Ethel Vázquez cree que la apertura tiene tintes electoralistas

Voz 3

01:24

para mí sorprende menos después de muchísimos a los de una obra que están ese cuestión que es es absolutamente ose casi no anterior de asonada de reflexión que abran un tramo de autovía que se podía ver Tito abierto Millor Freixa semanas el susto Amin sorprende me el lamento que se esa si acaso estamos ya dar un servicio Novo a todos los usuarios que quieren facer ese recorrido por lo tanto en ese sentido pues agradecida que por fin después de tantísimos a no se abra ese trato pero queda mucho por hacer