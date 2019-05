Voz 0313

00:00

extensa aquello que no tendríamos tiempo para repasar la entera ni en varios programas desde el insólito Carvajal que se ha montado con los diputados independentistas en prisión preventiva diputados ya suspendidos hasta ahora como sabrán hasta las cinco papeletas que los canarios tendrán que depositar en las urnas cinco pasando por un sinfín de historias locales en fin personajes peculiares y eslogan esa campaña digamos curiosos como aquel imbatible el trabuco que tú quieres con la imagen del candidato socialista a la Alcaldía de Villanueva del Trabuco en Málaga que ha batido un récord de chistes mes incluido el previsible montaje con la imagen del famoso Negro de Whatsapp pero bueno bromas o curiosidades aparte desde luego lo más llamativo de lo más relevante seguramente de las elecciones europeas es que serán elegidos europarlamentarios británicos cuya hoja de ruta pasa precisamente por largarse de Europa de la Unión Europea ya saben que hoy la primera ministra Theresa May ha tirado finalmente la toalla y entre lágrimas ha anunciado su dimisión para el próximo siete de junio bueno pues hoy cuando he visto esa comparecencia es recordado el día en que su Gobierno apretó el botón para hacer efectivo el Brexit fue hace dos años el veintinueve de marzo era miércoles ese día hablamos de un libro que había escrito el actual director del Instituto Cervantes de Londres Ignacio pero se titula pompa y circunstancia donde ser retratada se retrata un país tan liberal como conservador tan democrático como aristocrático tan monárquico como celoso de sus derechos individuales o sea un país con sus paradojas como todos ya propósito de ese libro yo comenté que más allá de la clave coste beneficio que se gana que se pierde quién gana a quién pierde con el Brexit Bono más el año como lo ha complicado todo a mí no me salía entonces tampoco me sale ahora decir que se vayan con viento fresco sino ver o intentar ver qué cosas podríamos seguir compartiendo a partir del domingo con los resultados electorales y después con todo líos de la sucesión de Theresa May tendremos más datos seguro pero yo al menos hoy sigo estando más cerca del ocio de los queremos desde el fax de un que os jodan cuestión de sensibilidades bienvenidos a La Ventana