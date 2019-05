Las noticias de Navarra, 17:03 (24/05/2019)

el testimonio de Iñaki que acaban de escuchar nuevo caso de abusos sexuales en los aledaños Salesianos de Pamplona que pueden escuchar de nuevo en nuestra web en Ser Navarra punto com y además mirando al próximo domingo veintiséis de mayo última jornada de campaña para lanzar los últimos meses

Voz 4

00:28

si queremos una Navarra de progreso habrá que votar al Partido Socialista de Navarra Nos jugamos pues eh bueno sabiendo que las derechas no van a sumar tener una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es o tener una presidenta socialista progresista de una comunidad que ya he dicho que apuesta por el progreso por eso sí queremos una Navarra de progreso habrá que votar al Partido Socialista de Navarra