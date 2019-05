Escucha las noticias de las 17:00 (24/05/2019)

son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias los líderes europeos despiden hoy a Theresa May después de que haya anunciado su intención de dejar el liderazgo del Partido Conservador y abrir así su sucesión como primera ministra una de las últimas en hacerlo ha sido Angela Merkel José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes Merkel si acaba de valorar la decisión de

Voz 1061

00:24

may Titan saber nunca Habermas decirte que la respeta que siempre ha trabajado muy bien con la primera ministra británica la canciller alemana ha dicho también que va a seguir trabajando para conseguir un Brexit ordenado ya sin Theresa May el presidente francés Emmanuel Macron en un comunicado dice también que van a seguir trabajando con que el suceda May pero pide además a los británicos que se aclaren reacción también el primer ministro holandés Mark Rutte que recuerda que el acuerdo entre Reino Unido y Bruselas para un Brexit ordenado sigue sobre la mesa el Gobierno belga por su parte dice que justo esa es la mejor opción para ambas partes