Las noticias de Galicia, 17:03 (24/05/2019)

Voz 1539

00:45

no ha con la cadena humana lo que queremos hacer es visibilizar que los trabajadores de Ence seguimos en la calle que no es ese número el uno por ciento que dice el alcalde que que somos de trabajadores en Pontevedra que somos personas que somos cuatrocientos trabajadores directos que vienen a la fábrica todos los días a trabajar que esto afecta a más de cuatrocientas familias que son cinco mil familias afectadas a todo nivel de Galicia y que no sólo somos un número que somos trabajadores que somos padres de familia que con nuestros puestos de trabajo no juega ningún político