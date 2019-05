Las noticias de Galicia, 18:03 (24/05/2019)

últimas horas de la campaña electoral con los juzgados de por medio en el caso de A Coruña en la concejala de Participación Claudia del So ha prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción número ocho en relación al proceso abierto sobre la adjudicación de usos de la antigua Prisión Provincial a proxecto cárcel letras la denuncia del PP después de que la jueza de ese estimase su recurso del So ha comparecido como investigada y convencida de que los populares prolongaron el proceso para que tocara declarar en campaña

lo todo vale y creo que hay que obrar que que usar quería que declarado aún más muy probablemente lastrar curas pues todas todo esto estaría estaría quemado pero dónde queda de marzo pues voy porque o Partido Popular una vez más que hoy presentó una nueva demanda con al intención de estirar como un chicle non ofrecía mente para buscar un momento pues probablemente maíz más mediático

en el exterior de los juzgados se han concentrado medio centenar de personas en su apoyo más o menos las mismas que en Santiago han firmado un manifiesto en apoyo al actual alcalde Martiño Noriega entre los firmantes hay políticos de peso simbólico como Encarna torero que fue candidata del BNG a la alcaldía de Compostela Víctor Ferreira que formó parte del equipo de ese dardo Estévez o Suso Veiga ex diputado nacionalista encontramos nombres de escritoras como Marichalar Lara Alexandre o de actores como Monti Castiñeiras Miguel de Lira Patricia de Lorenzo y María Vázquez todavía la opinión del presidente del PP de Alberto Núñez Feijóo respaldando a Jesús Vázquez en Ourense para que el club de la comedia ha dicho no se instale en el Ayuntamiento

el año XXI pensábamos que la autovía para Lugo iba a estar finalizada lamentablemente no es así pero no se preocupen ustedes

no eran éstas las declaraciones del presidente del PP A

Voz 2

02:09

no hay cuéntanos de noches es verdad me Xavier Pomés desde las once y Mirla una hora menos en Canarias el larguero