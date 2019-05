Las noticias de Canarias, 17:03 (24/05/2019)

gracias Yanire y seguimos pendientes de la situación del personal del Hospital Universitario de Canarias Comisiones Obreras se ha pronunciado ya oficialmente tras el preaviso de huelga anunciado por Intersindical Canaria de más de tres mil quinientos trabajadores de centro sanitario el look continúa siendo el único hospital público con particularidades en su sistema de contratación variaciones que la Mesa sectorial del centro trata ya de eliminar Guillermo lo ño de Comisiones Obreras apunta a un ambiente de crispación e inquietud entre estos trabajadores propiciado por Intersindical Canaria

Intersindical planteó una propuesta que básicamente consistía en blindar los listados que tenemos actualmente con su sistema de su forma de gestión que el me el persona que llegase de otra gerencias quedase un listado aparte digamos a la cola no como como como segunda opción Servicio Canario solicitó un informe jurídico y en la última reunión el día trece nos informaron de que esta propuesta es inviable

