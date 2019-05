Escucha las noticias de las 19:00 (24/05/2019)

Voz 0390

00:17

se trata de un artefacto al parecer artesanal que ha estallado en la calle Víctor Hugo de Lyon en pleno centro causando ocho heridos de carácter leve según un primer balance que ha hecho la prefectura Lacadena B CEM mencionan cambio diez heridos entre ellos un niño el presidente de la República Emmanuel Macron durante una entrevista que está dando en directo se ha referido a la explosión como un ataque lo lo que ha pasado en León no me no me parece posible todavía hacer un balance pero no hay víctimas mortales pero sí heridos según la información disponible los medios locales señalan que la policía busca a un hombre que se habría acercado en bicicleta hay depositado delante de una panadería una maleta explosiva construida con clavos tornillos