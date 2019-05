Escucha las noticias de las 20:00 (24/05/2019)

la policía busca a un hombre de unas treinta y cinco años que se habría acercado en bicicleta hasta la céntrica calle Victor Hugo en Lyon donde habría depositado un paquete bomba delante de una panadería que estalló poco después han resultado al menos una decena de heridos leves entre ellos una niña el presidente Makoun quedaba en esos momentos una entrevista se ha referido a la explosión con un ataque asustando por lo que sabemos no hay víctimas mortales menos y heridos la Fiscalía de París ha abierto una investigación por intento de asesinato en acto terrorista el artefacto explosivo era de carácter artesanal construido con clavos y tornillos Carmen son las ocho las siete en Canarias

Barcelona buena buenas tardes los cuatro diputados independentistas presos siguen siendo diputados pero ya no tienen derechos ni obligaciones la Mesa del Congreso les ha suspendido atendiendo al criterio de los letrados de la Cámara Meritxell Batet han buscado en todo

la aplicación es automática no le quedaba otra a Batet pero ya lo sabemos porque ha estado intentando retrasar esta situación ha estado haciendo el ridículo

plenitud si los servicios jurídicos del Congreso van a tener que aclarar ahora qué consecuencias tiene esa suspensión sobre las mayorías en el Congreso si modifica o no la mayoría absoluta de la Cámara un dato fundamental para el próximo debate de investidura y esta noche se cierra la campaña de las elecciones europeas municipales y autonómicas en Hora Veinticinco resumir hemos los mensajes de este último día en el que Pablo Iglesias se ha fijado en el proceso que se abrirá a partir del lunes la negociación para formar un gobierno el líder de Unidas Podemos en una entrevista en la agencia

interesa ha dejado caer entre las presiones in disimuladas del sector más duro de su partido de su Gobierno Pedro Blanco

si hoy le ha puesto fecha a su dimisión como líder del Partido Conservador será el siete de junio puede no más asequible si me ha Aído entre sollozos abre así la carrera por su sucesión al frente del partido también al frente del Gobierno el Ejecutivo español teme las consecuencias de este proceso

Voz 10

04:14

me desperté antes de tiempo porque me despertó y me contó que estaba buscaron con los contornos Si yo señor estado haciendo malabarismos con