Escucha las noticias de las 22:00 (24/05/2019)

Voz 0194

00:17

sí hoy ha dimitido la primera ministra británica Theresa May tanto tiempo al límite hasta que hoy ha anunciado entre lágrimas su dimisión derrotada por un Brexit imposible menos sido capaz de convencer al Parlamento británico para que aprobara el acuerdo alcanzado con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea quedando el país a un paso de la salida sin ningún tipo de acuerdos una dimisión en diferido una fórmula que aquí en España conocemos bien dejará de ser líder de su partido el siete de junio y abandonará el cargo de primera ministra en cuanto se nombre a su sucesor y entre sus posibles sustitutos el mejor situado parece el exalcalde de Londres exministro Exteriores Boris Johnson un activo euroescéptico que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un Brexit duro a lo que hay que sumar la posible victoria de Farage en las elecciones europeas en las que el Reino Unido como no se ha ido participa con esta posible victoria con May fuera lo que está por llegar es posiblemente una loca carrera por ver quién es más euroescéptico hombre excita a las bravas es ahora mismo el escenario más probable Europa y advierte que con May o sin ella el acuerdo no se toca Ángels Barceló sentados en la mesa de análisis y preparados para la tertulia de esta noche de viernes Emilio Contreras buenas noches o la buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches después iremos con May pero de lo doméstico de lo que pasa que en casa Se acabó el serial al menos de momento la Mesa del Congreso