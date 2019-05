Escucha las noticias de las 04:00 (25/05/2019)

los aspirantes a suceder a Theresa May han empezado a tomar posiciones tras la dimisión de la primera ministra británica entre los candidatos que suenan con más fuerza su ex ministro Boris Johnson dispuesto a conducir a Reino Unido a un Brexit duro mella anunciado este viernes que dejará el cargo el próximo siete de junio después de haber perdido la confianza de ministros y diputados conservadores en los últimos meses corresponsal en Londres Begoña Arce

a un sucesor y los candidatos no falta

eran como el exministro de Exteriores Boris Johnson favorito en las encuestas sacar adelante el pacto del Brexit era la única misión durante su mandato para made in no lo conseguido el líder de la oposición Jeremy Corbyn se ha felicitado de su marcha ya ha pedido que se celebren elecciones generales y no se permita que otro tory gobierne sin pasar