Escucha las noticias de las 05:00 (25/05/2019)

la suspensión de los diputados independentistas en prisión abre el debate sobre si el cómputo para la mayoría absoluta en el Congreso se reduce a los parlamentarios de Junts per Catalunya todavía no han confirmado si van a renunciará al acta sí lo ha hecho el de Esquerra Republicana Oriol Junqueras que es candidato en las elecciones europeas sin ellos en la Cámara Pedro Sánchez podría ser investido como presidente en la primera votación informa José María Patiño

la nueva aplicación del artículo veintiuno del reglamento ha llevado a los letrados en su informe aconsejar a la mesa que evalúe el alcance de la suspensión para los propios afectados pero también para el funcionamiento el propio Congreso ya que influye por ejemplo en la proporcionalidad de la composición en determinados órganos y sobre todo en la fijación de una nueva mayoría absoluta ahora es de ciento setenta y seis y dos diputados de Jones guardan el acta bajaría a ciento setenta y cuatro es decir Pedro Sánchez no sólo no dependería de una abstención abstenciones segunda vuelta sino que podría ser investido como presidente del Gobierno en la primera Ciudadanos cree que la mayoría absoluta no cambia el PP a petición de Ana Pastor ha solicitado un nuevo informe de los letrados para dirimir este nuevo elemento de controversia en este asunto