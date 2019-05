Escucha las noticias de las 06:00 (25/05/2019)

Voz 1646

02:44

absolutoria subirá llore más cosas en Valencia sigue hospitalizada aunque fuera de peligro la mujer de veintiocho años que ayer fue apuñalada en su domicilio por su ex pareja el agresor de veintinueve años y que ya ha sido detenido se presentó en la vivienda y atacó a su víctima tras una fuerte discusión recuerdan que el cero dieciséis es el número de atención a las víctimas de la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero hay que eliminarlos la lista de llamadas del teléfono del exterior en Estados Unidos un juez federal ha impedido que Donald Trump utilice los fondos los fondos del Departamento de Defensa para construir parte del muro entre Estados Unidos y México esta decisión sin embargo no impide que la Casa Blanca use fondos de otras fuentes por cierto que el presidente estadounidense anunció este viernes el envío de cerca de mil quinientos militares a Oriente Próximo