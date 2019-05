Las noticias de Galicia, 08:49 (25/05/2019)

Liz sábado ahora la noticia más jugosa del día atención a las oportunidades de hoy que bote ya un litro seguros con cuarenta y no dijésemos veinte por ciento de descuento impuso y pico indies congelados Vuitton solo

el gol de Galicia T3 y una colección irrepetible y rigurosamente revisada las catorce obras maestras de Valle Inclán consiguen las cada domingo por sólo dos veinticinco próximo domingo primera entrega sonatas de primavera estío ballo in quien era Otegi

sólo a que no está aquí creo presidente da Xunta que dice exactamente

yo sea Agustín me pide que Asunta paga Santiago o que no es capaz de facer

a mí me parece ven con formen del delegado de Agustín

sacó veo veinte un no es tanto de dos mil veinte una gran oportunidad de trato Santiago enfrente de sí o primero que debe facer o Concello de asumida a reclamar protagonismo lo primero que te en que fase de preparar una comisión Inter departamental como se fisio los santos que pronto

a mí nunca deberíamos poner en de la mesa que UBS puso habano veinte un xenón que un brazo a cinco seis sanos entre veinte seis veinte Sete hay que facer toda una planificación de conjunto es donde no pensemos son los visitantes visitantes visitantes está bien hay que preparar todo protestantes pero fundamos

me dijo Follini amigo das ciudades

la ligas habló de este sanos e abandonó os concellos promedios Ramos Feijóo está ausente dos problemas dos galegos no Kane de dar llegue resolución a los problemas que Galicia ten

porque en este país más ciudades Galega estén gobernando Partido Popular ten gobernado Partido Socialista gobernaron también las mareas en estos cuatro años ningún de estos conceptos conseguimos opio bendiga fui Ken de facer en Pontevedra a traballo en común los vecinos de decenas de esa cidade está ahí de Pontevedra pues también una referencia a nivel internacional y un concello premiado precisamente por ser capaz de poner no centro actuación como me llorar habida a las personas

Voz 13

07:03

en el año XXI pensados que la autovía para Lugo iba a estar finalizada lamentablemente no es así pero no se preocupen ustedes que aun estando prohibidas las inauguraciones hoy se abre un tramo de la autovía flotando algo hemos conseguido que haya elecciones pero estaban todos los tramos adjudicados lamentablemente esa autovía al ritmo que va va a acabar en el Año Santo pero no en el Año Santo veintiuno sino que el veintisiete