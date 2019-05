Escucha las noticias de las 09:00 (25/05/2019)

buenos días Javier mirando al XXVI EM en hora y media está previsto que el ministro del Interior Grande Marlaska visite las instalaciones el centro de datos en el recinto ferial de Madrid Amy Randa ayer fue viernes electoral con sondeo elaborado por la radiotelevisión pública R T que da la victoria al partido de gobierno al democristiano Fine Gael no es jornada de reflexión en toda Europa hoy cierra campaña en Viena el candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea France tiernas ante estas elecciones europeas autonómicas y municipales en la primera hora la vivir nos hemos detenido en la situación que atraviesan medio millón de personas que han nacido en España pero aún no tienen o están tramitando la ciudadanía por tanto no pueden votar solos testimonios de Ahmed Nasser el Alawi impulsor de la plataforma votar es un derecho Mi Carmen Juárez trabajadora familiar en el Ayuntamiento de Barcelona la coordinadora de la Asociación de Mujeres migrantes y inmersas

Voz 3

01:00

somos muchísima gente que estamos civilizados que no nos hacen caso que saben que no cuántos porque no tenemos un voto y por lo tanto nuestros problemas no importa Adrian