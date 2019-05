Escucha las noticias de las 11:00 (25/05/2019)

un son las once las diez

Voz 0055

01:20

la Audiencia Nacional confirma las multas millonarias que Competencia impuso a casi cien concesionarios de todo el país por formar carteles y fijar precios por el momento ha confirmado casi veinte millones de euros de sanción para cincuenta de estas empresas la informaciones de Alberto Pozas la CNC multó en total con cuarenta y un millones de euros a casi cien en todo el país por formar en total siete Car tres y fijar descuentos condiciones o intercambiar información sensible la Audiencia Nacional por ahora al confirmado multas por casi veinte millones de euros para más de la mitad de estos concesionarios empresas todas ligadas a Volkswagen Audi Seat aunque Seat y once de sus filiales han sido eximidos de pagar la multa por aportar información clave para descubrir el cártel las sentencias no son firmes todavía son recurribles ante el Tribunal Supremo uno de los jueces cree de hecho que las multas tendrían que ser anuladas detenidas dos personas en Gran Canaria por estafar presuntamente ciento treinta mil euros