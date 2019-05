Escucha las noticias de las 03:00 (26/05/2019)

el Valencia ha proclamado esta noche campeón de la Copa del Rey de fútbol tras imponerse al Barcelona por dos goles a uno en la final que se ha disputado en Sevilla el club blanquinegro se ha hecho con su octava Copa once años después de la última ante un Barça tocado por la eliminación de la Champions que no consiguió remontar los dos goles encajados en la primera parte del partido Irene Dorta buenas

un dos mil diecinueve que no empezó del todo bien para el Valencia el equipo no terminaba de engancharse a la Liga pero ha terminado cuarto Icon una merecida copa

sean de recontar las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y hasta que no finalice el recuento de las europeas no se puede proceder a la apertura de las urnas importante al escrutinio del resto de los procesos electorales europeas locales después las autonómicas

la policía ha intervenido veinte millones de dosis de medicamentos ilegales en trescientas presentaciones diferentes que podrían haber generado ochenta millones de euros de beneficio en el mercado negro los productos ilegales no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de esta organización criminal que operaba desde tiendas de nutrición gimnasio si bares el origen de los medicamentos que almacenaban para su posterior distribución a nivel nacional e internacional radicaba en países como México China Portugal Bulgaria Rumanía hay en total diez personas detenidas

el fiscal de París Gemio Aicha investiga la explosión Day en el guión como un potencial acto terrorista ha declarado que la identificación del individuo que depositó el paquete bomba delante de la panadería no es fácil porque llevaba una gorra oscura y gafas de sol dónde está ahora este acto no ha recibido ninguna reivindicación hoy se difundirán nuevas fotos unas quinientas cámaras han recogido imágenes del hombre de unos treinta años que depositó la bolsa de papel que contenía un artefacto explosivo con pilas tornillos de dos centímetros clavos y perdigones que estalló con un dispositivo a distancia un minuto después el fiscal no explicó qué tipo de explosivo contenía el artilugio que hirió a tres personas entre ellas una niña de ocho años todos están fuera de peligro pero algunas han sido operadas para extraer los cristales que es incrustada en sus piernas

Voz 6

04:35

en el fondo lo que pasa es eso no que la gente no solamente ve una buena interpretación sino que además estoy interpretando a él entonces ahí como una especie de homenaje detrás también de esta interpretación no es es todo un círculo muy raro de completar no