Escucha las noticias de las 05:00 (26/05/2019)

las elecciones se celebran en un momento decisivo del proyecto europeo ante la próxima salida del Reino Unido un Brexit que ya no negociará la dimitida Theresa May los líderes conservadores han comenzado la carrera para suceder a la primera ministra tienen hasta la semana del diez de junio para presentar sus candidaturas Irene Dorta buenas

Voz 2

01:26

buenas noches Carlos y los últimos en postularse han sido el ex ministro para el Brexit Dominic Brab que en el dominical Mail on Sunday afirma que va a luchar por un acuerdo más justo para los trabajadores también confirma su candidatura en The Sunday Times la ex jefa de los conservadores en el Parlamento Andrea litro en total son siete los candidatos hasta el momento entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores Boris Johnson que parte como favorito o el ministro de Salud Matt han con que en la bici decía