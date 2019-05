Voz 1 00:00 manitas son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 00:06 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo de cielos prácticamente despejados temperaturas sin grandes cambios las máximas vanas Vilar hoy entre los veinticinco grados de Collado Villalba y los veintiocho de Aranjuez Alcalá de Henares o Madrid donde a esta hora en el centro el termómetro marca trece grados domingo veintiséis de mayo domingo electoral

Voz 2 00:29 el lunes municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 3 00:35 el sonido de la mañana a esta hora es este hombre Love estamos estamos los demás yo unos desde su partido no no no nosotros no somos

Voz 0825 00:55 en apenas diez minutos abren los colegios electorales la primera comunicación de la mañana en la buscamos por lo tanto a esta hora en uno de estos colegios en el Colegio Montpellier de Ciudad Lineal Virginia Sarmiento buenos días

Voz 4 01:07 buenos días a esta hora empiezan a llegar los votantes más madrugadores y los suplentes que han sido ya liberados y que ella aprovechan para ejercer su derecho una vez cumplido el deber los que se quedan han superado ya los nervios y la incertidumbre de ser primerizo irá el caso de los que repiten resigna la resignada reina la resignación perdona el sentido de la responsabilidad entre las anécdotas de primera hora para la constitución de las mesas esto es lo que nos han contado en este centro de Ciudad Lineal

Voz 5 01:32 ha vuelto toca suplentes en la verdad que es sorprendente que con todo lo millones español que seamos que meto que a mi lado saque no sé cómo ahora los sorteos me acabo de empadronados aquí también no sé si he que con los nuevos pues

Voz 3 01:43 su matrimonio yo soy suplentes a los suplentes de vocales pero bueno que tiene Europa tampoco lo haremos encantados si podemos contribuir en algo pues mejor

Voz 4 01:58 bueno pues finalmente este matrimonio volvía a su casa y es la suplente que ya repetía ha podido también marcharse a casa para disfrutar del domingo la mayor preocupación a esta hora en los colegios en este al menos es el tema de los listados porque en ellos no todos los votantes no todos los censados votan para autonómicas municipales y europeas así que tendrán

Voz 0825 02:16 estar más atentos gracias en Virginia unas elecciones que a la espera de resultados a esta hora se traducen en cifras ciento sesenta millones de papeletas veintiocho mil urnas siete mil quinientos noventa centros electorales repartidos en mil sesenta y cinco centros de votación en toda la comunidad en unos comicios en los que los madrileños tendrán que elegir entre las mil doce candidaturas que se presentan a las municipales quince a la Asamblea de Madrid XXXII al Parlamento Europeo pero puestos a buscar datos unas elecciones como estas dan para mucho más Elena Jiménez buenos días

Voz 4 02:48 qué tal buenos días más cifras algo más de trescientos siete mil madrileños en el extranjero están llamados a votar el país con más votantes emigrados es Estados Unidos y también unos doce mil nuevos votantes con discapacidad intelectual como novedades una página web tres W selecciones punto comunidad punto madrid y una aplicación para móviles elecciones Madrid veintiséis CM dos mil diecinueve por si se quiere estar al tanto de todos los detalles Pedro Rollán ex presidente en función

Voz 6 03:15 qué se podrá ir comprobando en tiempo real cada uno de los escaños e incluso hay una pestaña coloquialmente lo hemos denominado el pacto metro es decir incorporando las diferentes formaciones políticas determinará si dan la suma o no dan la suma

Voz 4 03:30 el Centro de Difusión de Datos se instala en la Real Casa de Correos sede del Gobierno regional que va a dar dos veces los datos de participación en torno a la una y media después en torno a las siete y media de la tarde

Voz 0825 03:44 todo listo en los colegios electorales para unas elecciones que mueven también un importante dispositivo de seguridad Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:51 hola buenos días cerca de nueve mil efectivos de la seguridad pública hay de las emergencias integran el dispositivo especial de estas elecciones son ellos los que van a vigilar los mil sesenta y cinco locales electorales que en unos minutos abren sus puertas un dispositivo que está dirigido por la Delegación del Gobierno en Madrid desde la sala de control de ese organismo sala en la que se sientan la Policía Nacional la Guardia Civil las emergencias regionales y también las emergencias de la capital de cara a la movilidad urbana un apunte la calle Miguel Ángel sede de la Delegación está cortada al tráfico y también las

Voz 4 04:23 calle de Manuel Luna en el barrio de estrechos

Voz 0089 04:26 sede de la Junta Electoral de Zona sólo pueden pasar los residentes con plaza de garaje tras acabar las votaciones y procederse al escrutinio serán las fuerzas de seguridad las que garanticen el traslado de los votos hasta las juntas electorales y también hasta los juzgados de Plaza de Castilla donde van a quedar custodiados

Voz 0825 04:49 todas las miradas desde luego puestas aquí en Madrid en un resultado que las encuestas auguran muy muy ajustado que te emprenderá en eso coinciden también todas en los pactos post electorales los candidatos siguen parece tradición y siguen prefiriendo la mañana para votar Sonia Palomino

Voz 4 05:06 buenos días Manuela Carmena es la más madrugadora la alcaldesa y candidata de Más Madrid vota a las nueve y media de la mañana en el Instituto Conde de Orgaz de Hortaleza media hora después a las diez votará el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida lo hará en el colegio José Ortega y Gasset de Tetuán Pepu Hernández el candidato del PSOE acudió a votar al Colegio de su barrio el padre Coloma a las doce menos cuarto casi a la misma hora que la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís que acudirá a mediodía al Colegio Asunción Rincón de Chamberí Carlos Sánchez Mato de Madrid en Pie estará votando a las once de la mañana en el colegio Costa Rica de Aluche y Javier Ortega Smith el candidato de Vox no vota en Madrid porque su residencia está en Sitges en Barcelona entre los candidatos a la Comunidad es precisamente la candidata de Vox la que votantes será a las diez de la mañana cuando Rocío Monasterio acuda al colegio San Agustín en el barrio de Hispanoamérica de la capital a la misma hora a las diez y media votarán los candidatos de Unidas Podemos hizo a Serra iré más Madrid Íñigo Errejón la primera en el colegio público de Valdebernardo el segundo en el colegio Santa Teresa en el barrio de Universidad mismo barrio en el que vota a las once Isabel Díaz Ayuso candidata del PP lo hará en el instituto Lope de Vega y también a las once votará Ángel Gabilondo el candidato del PSOE lo hará en el colegio Joaquín Turina de Chamberí y por último a las once y cuarto el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado vota en el polideportivo José Caballero de Alcobendas

Voz 0089 06:30 este domingo a partir de las ocho menos diez un euro menos en Canarias

Voz 8 06:34 el carrusel electoral Minuto y resultado de la jornada desde todos los campos municipales autonómicas y europeas

Voz 9 06:43 pendiente de cada dato de cada reacción inca

Voz 0089 06:45 a punto de español especial dirigido por Pepa Bueno con el apoyo de más de quinientos profesionales repartidos en doscientos sesenta y dos emisoras

Voz 2 06:54 este domingo tú decides nosotros te da

Voz 1 07:03 a vivir que son dos días María Isabel Salvador Moll a una semana

Voz 0825 07:09 al final de la Champions en el Wanda Metropolitano los precios aquí en Madrid se disparan hasta el punto que en los aficionados terminen encontrando ofertas como ésta se ofrece colchón para pasar una noche en un piso en Alcalá de Henares por cuatrocientos euros

Voz 10 07:21 he echado unos cuantos colchones en el salón salón en las habitaciones ya alquilar por colchón yo no me voy a subir a las monjas nosotros no estamos pensando en numerosas nubes como hace la gente que yo creo que se están siguiendo a la parra así que hemos puesto un precio de cuatrocientos se Isidro

Voz 0825 07:37 en el colchón puede hacer algo incómodo todavía tienen tiempo de optar por pagar trescientos euros por habitación en Alameda dos

Voz 11 07:43 Ana es una casa no nos incluso que ningún tres habitaciones que

Voz 12 07:47 no yo no he alquilado ninguno en Cuba

Voz 11 07:50 harto de baño en que yo uso tu vivienda para una noche serían trescientos y

Voz 0825 07:56 más de dos mil por ejemplo dos mil euros por la misma habitación por la que este fin de semana hubieran pagado doscientos testimonios que ha recogido nuestro compañero Jesús blanquiño y que según las organizaciones de consumidores hablan de picaresca y abuso y advierten ojo porque en este caso también Hacienda puede buscar quién busca quién compra y quién recibe dinero como las ofertas que acabamos de comprobar pues vamos con el deporte con la Copa del Rey que viajó finalmente hasta Valencia José Antonio Duro buenos días

Voz 13 08:23 hola qué tal buenos días y porque impuso el conjunto che uno dos gracias a los goles de Rodrigo y de Kevin Gameiro en la primera media hora el partido además Messi que recortaba distancias al final pero eso no fue su vivienda en el año de su centenario el Valencia que tras once temporadas repite como campeón de Cobo para sellar una campaña que la verdad no empezó del todo bien pero que ha acabado estando a la altura de los cien años que tiene el Valencia Club de Fútbol además fuera de esto lo del fútbol de Madrid ayer el Rayo Majadahonda empató a cero ante el Córdoba en un empate insuficiente hoy pendientes de los resultados de Tenerife iluso esta tarde para ver cómo se desarrolla la parte abajo en la clasificación el Alcorcón juega al medio día lo hace en Almería y además en marcha el play off de ascenso hoy Fuenlabrada Ray creía Atlético B Mirandés ambos son al medio día ayer en Castilla La ganó tres uno al Cartagena y la mañana de este domingo también nos va a dejar la última jornada regular de la Liga ACB es unificada a las doce y media y el Real Madrid se va a jugar en Guipúzcoa desde es ahora el primer puesto de la clasificación

Voz 0825 09:23 gracias José Antonio el deporte nos lleva a las nueve de la mañana ya saben que a esta hora como siempre les invitamos a vivir que son dos días