Escucha las noticias de las 11:00 (26/05/2019)

son las once las diez en Canarias normalidad en estas primeras horas de votación en una jornada en la que coinciden elecciones municipales autonómicas y europeas un fenómeno que se da una vez cada veinte años el cien por cien de las mesas están ya constituidas y los primeros datos de participación se van a conocer previsiblemente a partir de las dos de la tarde nos vamos hasta el centro de datos instalado en Ifema en Madrid allí está José María Patiño buenos días

personadas ha iniciado sin ninguna incidencia destacable ha habido algunos episodios menores pero están en este momento ya perfectamente controlaron sale un problema de falta de miembros de las mesas fueron sustituidos por los primeros votantes alguna cuestión con algún tiempo un colegio electoral como a veces es habitual pero que ha quedado también solventado en tiempo y que no ha impedido la constitución de las mesas a las dos y medio tendremos

esto es democracia pero que es una jornada sin incidentes que se respete de una campaña movida una un Oscar intentado impedir la libertad en algunos actos de Ciudadanos no ha pasado en Madrid no ha pasado al País Vasco nos ha pasado alguna vez en Cataluña y lo único que pido es que hoy sea una jornada sin incidentes que participe todo el mundo y sobre todo que nadie se quede en casa que nos jugamos tres elecciones a la vez y es importantísimo para nuestro país

Voz 1510

02:07

también ha mencionado Rivera los políticos independentistas presos diciendo que los españoles no merecen lo que ha pasado esta semana ya antes de irse un vecino lo ha dicho no me falles Rivera cuanto más tal ejes de Sánchez más beneficia a los separatistas