Escucha las noticias de las 14:00 (26/05/2019)

muy buenas tardes XXXVII millones de personas dibujan hoy el mapa del poder territorial en España y el reparto de escaños en el Parlamento Europeo triple cita electoral europeas municipales y autonómicas en doce comunidades en la que no sólo elegiremos a eurodiputados Joaquín gobiernan nuestro pueblo nuestra ciudad sino que también dejaremos sentadas las bases de la legislatura que acabamos de inaugurar el PSOE espera apuntalar su victoria de las generales Unidas Podemos ganar fuerza en las negociaciones de cara a la formación de Gobierno PP y Ciudadanos hay están que vuelven a medir sus fuerzas lo primero esta tarde es irnos hasta el Centro de datos allí está José María Patiño hola buenas tardes

hola buenas tardes Roberto aún no tenemos ese dato de participación a las dos de la tarde supongo que estará a punto de publicarse sobre todo para poderlo comparar con el que ese registro por ejemplo el veintiocho de abril pasado que fue la segunda participación en importancia de historia de la democracia que ascendió al cuarenta y uno cuarenta y nueve ciento vamos a ver si ese dato llega a canto se queda por debajo como sucedió en dos mil quince las elecciones municipales que fue del treinta y cuatro setenta y ocho a las dos de la tarde o las europeas de dos mil catorce que fue del veintitrés coma ochenta y siete a partir de las dos y media volvemos contigo Patiño para conocer ese primer dato cierto que nos va a dejar esta cita electoral que es el de la participación ya tenemos por ejemplo el de Madrid Isabel Salvador en Lagos

buenas tardes Roberto aquí jornada especial en los colegios de la Comunitat porque sólo se celebran las elecciones municipales y europeas ya que las autonómicas se votaron el pasado veintiocho de abril todavía no tenemos datos de participación aunque en este instituto del centro de Valencia en el Luis Vives la influencia horas bastante elevada según nos dicen desde las mesas hay colas para votar desde el mediodía aunque avanzaron ritmos fluido además Roberto aquí las urnas comparten protagonismo con las camisetas del Valencia tras su victoria anoche en la Copa del Rey y es que muchos padres e hijos San venir a votar luciendo el escudo de su equipo

ha recalcado Abascal la importancia de las elecciones europeas y de entrar en ayuntamientos para ser clave para ser decisivos en ellos te hemos preguntado si tienen algún tipo de temor por la desmovilización de estos últimos días en os ha dicho que no Quini tienen temor ni juegan con expectativa dos candidatas que también han acudido a votar las actuales alcaldesas de dos de los llamados ayuntamientos del cambio las de Madrid Barcelona

Voz 7

04:18

siempre y cuando tú sales pensaba este es hoy el examen lo he hecho bien entonces pues tiene no cuando él estaba no lo ha hecho bien una espera tener una buena nota claro que sí que Barcelona puede dar un gran