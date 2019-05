Escucha las noticias de las 02:00 (27/05/2019)

pese a esos resultados Gabilondo ha dicho que intentará formar una mayoría para gobernar Pedro Sánchez ha pedido a PP y Ciudadanos que no pacten con la ultraderecha que no pacten con Vox

Voz 1410

01:44

sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a seguir siendo alcaldesa entonces es una es un resultado que no es el que ni muchísimo menos el que queríamos pero la diferencia que se preveía que podía ser determinante pues ha sido determinante no