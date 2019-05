Escucha las noticias de las 05:00 (27/05/2019)

las cinco las cuatro en Canarias Ana Button buenos días buenos días el PSOE ha ganado las elecciones en diez de las doce comunidades que este domingo celebraban elecciones gana con mayoría absoluta en Extremadura y Castilla La Mancha gana pero necesitará pactar en Asturias Baleares La Rioja y Canarias gana también el PSOE en Aragón Castilla y León Murcia Madrid pero va a ser muy difícil por no decir que casi imposible que gobierne en estas comunidades porque las fuerzas de izquierdas no suman las de derechas si Pedro Sánchez pide que se levante el cordón sanitario al PSOE y que se le permita

asumo este resultado con una tremenda un usa gente de la que no ha votado que concede no supo cómo su última expectación como su última esperanza no les vamos a decir no