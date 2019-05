Escucha las noticias de las 06:00 (27/05/2019)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias en la Cadena Ser hombre todos como están bienvenidos a este Hoy por Hoy de intenso análisis de los resultados electorales con Pepa Bueno a partir de las siete de la mañana seis en Canarias vamos a poner sobre la mesa todos los datos también todas las voces de los principales protagonistas para ir dando forma poco a poco a la España que sale de estas últimas urnas una España de tonalidad rojo fue en buena parte del territorio pero no en todo hay excepciones importantísimas el PSOE ganó anoche las europeas y municipales fue el partido más votado en diez de las once comunidades en las que se celebraban autonómicas incluidas dos mayorías absolutas en Castilla La Mancha Extremadura pero en algunos de esos territorios el desplome de Podemos hace imposible la suma de izquierdas por eso anoche Pedro Sánchez exigía a PP y a Ciudadanos sobre todo a ciudadanos que levanten el veto al PSOE que no pacten con extrema derecha

Voz 1722 01:13 también apeló a la responsabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales de gobiernos autonómicos que es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar al año

Voz 0027 01:29 otra derecha pero esas palabras de Sánchez cayeron en saco roto Ciudadanos se preparan para negociar con Vox un pacto a varias bandas que para empezar les permite hacerse con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid el PP con los peores resultados de su historia en Madrid va a gobernar la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso al frente y le arrebata el Ayuntamiento de la capital a Manuela Carmena

Voz 2 01:47 yo estoy segura porque esa es la riqueza de la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad progresista abierta porque seguirá sin ahora pero

Voz 0027 01:58 dio más de un millón de votos respecto a las municipales de hace cuatro años a pesar de que nunca había logrado tan pocos apoyos en unas locales desde hace veintiocho años la lectura que hacía Pablo Casado anoche era ésta

Voz 3 02:08 el Partido Popular ya ha iniciado la remontada los españoles han decidido votar al original han decidido que hay que unir esfuerzos en torno al único partido de centro derecha

Voz 0027 02:19 está en España eufórico casa lo puede haber esquivado el sorpasso de Ciudadanos por Rivera no supera al PP ni en las europeas ni en ninguna comunidad autónoma ni ninguna de las grandes capitales salvo Barcelona donde no se presentaba con sus siglas a pesar de todo Rivera se agarra a lo que se va agarrando desde dos mil quince A que crece respecto a las últimas elecciones

Voz 4 02:37 cada vez que se abren las urnas sólo hay una cosa que coincide hay una ola naranja que no para de crecer y se llama Ciudadanos en las siguientes os prometo que además vamos a gobernar España

Voz 0027 02:49 España ya veremos lo que tiene que decidir ahora ciudadanos con quién gobierna son tres ejecutivos autonómicos en los que los naranjas van a tener la llave más allá de Madrid que eso ya está decantado para la derecha hablamos de gas y León de Murcia Idi Aragón en los tres el PSOE ha mejorado mucho sus resultados pero el desplome de Podemos y sus cintas marcas deja cualquier posibilidad de pacto en manos de ciudadanos es abrumador el desplome de Podemos en toda España retroceden en todas las comunidades hasta el punto de perder sus representantes en Castilla La Mancha en Cantabria en Castilla La Mancha era vicepresidente desaparece del parlamento autonómico lo que un día fue el espacio político de los ayuntamientos del cambio eso queda completamente desdibujado sólo repite Joan Ribó de Compromís en Valencia que no tiene nada que ver con Podemos ahora José Manuel González Kitchen en Cádiz que está completamente enfrentado con con Pablo Iglesias no sabemos qué lectura hace de todo esto Iglesias porque fue el único líder político que no compareció anoche no compareció no excluye Unión tuit nada silencio total íbamos a buscar en unos minutos la derivada catalana de los resultados electorales

Voz 5 03:52 los unionistas los constitucionalistas también llenado nuestras más denso

Voz 0027 03:55 Esquerra se pega Colau en votos Maragall supera colado en votos aunque no en escaños no en concejales en el Ayuntamiento de Barcelona se crea por tanto un bar Orama de dificilísima gestión en cuanto a pactos parajes en delicada el pulso interno en el independentismo porque Esquerra saca mucho mejores resultados que Jones per Cataluña en toda la Comunidad allí en Cataluña pero Puigdemont les gana las europeas a Junquera tremendos loco por tanto vamos a entrar en seguida en los detalles de esta noche electoral que ha llegado hasta la madrugada que como escuchan tiene infinitas lecturas pero hay más cosas esta mañana del veintisiete de mayo y empezamos por las protestas de los repartidores de comida a domicilio en Barcelona los llamados Riders protestas tras la muerte de uno de ellos este fin de semana Isabel Villar buenos días

Voz 6 04:42 buenos días se han concentrado frente a la sede de Globo la aplicación para la que trabajaba este Ryder para denunciar la precariedad que sufren

Voz 7 04:49 Nos volea alta demanda horas alta demanda tanta muerte cabrones

Voz 6 04:56 el Raider tenía veintidós años había nacido en Nepal se investigan todavía las causas de la

Voz 0027 05:00 en Cádiz sigue en estado grave el joven de veintidós años al que cuatro chicos italianos le dieron una paliza brutal a la salida de una discoteca esté fuera

Voz 6 05:09 con patadas fortísimas incluidas el juez ha enviado a uno de los presuntos agresores a prisión y los otros tres están en libertad con cargos estaban en España de Erasmus

Voz 0027 05:21 Valencia sigue de fiesta hoy con más celebraciones por la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 05:25 a unos días Aimar triple visita de la plantilla del Valencia que completará dos días de fiesta desde las siete de la tarde a la basílica para ofrecer el título la patrona a las siete y media recepción en el Palau para desde las ocho ofrecer la copa a la ciudad en el Ayuntamiento y en segunda esta noche se completa la jornada cuarenta desde las nueve con el Deportivo Mallorca Osasuna le falta un punto para conseguir el título y el Granada

Voz 6 05:43 los para ascender sin playoff por el descenso Numancia Tenerife Lugo y Rayo Majadahonda se jugarán el próximo domingo desde las ocho de la tarde de la plaza que resta por adjudicarse

Voz 0027 05:54 com que tiempo empieza la semana Jordi Carbó buenos días