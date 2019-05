Las noticias de Galicia, 06:50 (27/05/2019)

qué tal muy buenos días y el día después ya hay respuesta a las grandes preguntas los gobiernos del cambio fracasan estrepitosamente en favor del PSOE que se hace fuerte en las ciudades gallegas el Partido Popular que no gobernará en ninguna logra tímidamente sólo nueve mil votos seguir siendo la fuerza más votada en nuestra comunidad el Benegas sigue sumando votos logra retener Pontevedra y Abel Caballero se sale con casi el setenta por ciento de los apoyos las europeas también en Galicia las gana el PSOE es lunes veintisiete de mayo la previsión meteorológica también deja cambios que nos detalla dará Capello buenos días

un punto más para el casillero Albee Bermejo hoy una jornada menos para llegar al fin de la temporada el cero cero que dejaban ayer los de Eloy Jiménez en Almendralejo no es suficiente y por eso hoy a las doce vuelta al trabajo la competición no espera por nadie y este mismo lunes como decimos a las doce del mediodía los jugadores amurallados estarán en el CA pensando solamente en el encuentro de este fin de semana lo del Tenerife

el Deportivo va a exprimir esta noche sus últimas opciones de disputar el play off de ascenso necesitan una victoria ante el Mallorca en un partido que comenzará a las nueve de la noche y para el que José Luís Martí ha convocado a toda la plantilla tendrá que hacer siete descartes antes del comienzo del choque

batacazo de las mareas municipales que pierden todas las alcaldías de cambio en favor del PSOE los socialistas recuperan los votos que se les fueron en dos mil quince moscas acaso en A Coruña PSOE y PP empatan con nueve concejales siendo los conservadores la fuerza más votada Marea Atlántica pierde cuatro y se queda con seis el BNG obtiene dos sube uno y entra Ciudadanos con uno la socialista será previsiblemente la alcaldesa pero necesita el apoyo de la marea en Santiago vuelve Sánchez Bugallo con diez concejales seis más que hace cuatro años se desploma Compostela Berta de diez a cinco el PP con ocho cae uno es el peor resultado de su historia y el Banegas Se mantiene con dos en Ferrol el PP es la primera fuerza con doce concejales pero se queda sin mayoría absoluta el PSOE les sigue con ocho Ferrol en común tres la mitad que en el año dos mil quince y el BNG dos en Lugo el PSOE puede mantener la alcaldía con ocho concejales el PP sube un hasta los diez cinco para el BNG dos para ciudadanos desaparezcan del escenario en Lugo Novo y alternativa hacia la Esquerda los socialistas avanzan en Ourense hasta los nueve concejales el Partido Popular pierde tres empatando a siete con democracia orensana que tiene la llave del gobierno Benega ciudadanos obtienen dos el fuerte nacionalista en Pontevedra se deja a un concejal Lores ha obtenido once el PP nueve el PSOE cuatro ciudadanos uno sólo amigo hay mayoría absoluta arrasa Abel Caballero con veinte concejales una subida de tres pulverizando todos los récords arrincona al PP que se deja tres concejales cayendo a cuatro a la Marea de Vigo que pasa de tres a dos curioso que el Banega encuentra en este escenario un pequeño hueco la corporación a la que regresa con un concejal

Voz 11

06:52

hemos hablado es el partido más votado en Galicia en las municipales pese a no ser que en España hemos logrado un treinta y tres coma cuatro porción del voto mientras que en el conjunto de España el Partido Popular ha conseguido el veintidós coma once por ciento En cuanto es decir hemos sacado once puntos de diferencia el Partido Popular de Galicia sobre el conjunto del Partido Popular en España y también a las europeas hemos logrado uno de los mejores porcentajes en España y claramente por encima del conjunto el Partido Popular en España