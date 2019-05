Escucha las noticias de las 07:00 (27/05/2019)

el es la riqueza de la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad progresista abierta seguirá siendo lo que yo siempre he dicho que es nuestra querida ciudad de Madrid solidario y seguirá siendo

pero todo eso pero Manuela Carmena no será su alcaldesa aunque la suya haya sido la lista más votada las derechas han arrebatado a la izquierda la joya de la corona Martínez Almeida el candidato popular podrá llegar a la Alcaldía sumando con Ciudadanos y con el box de Ortega Smith y aunque en toda España los populares han perdido más de un millón de votos con respecto a las últimas municipales Pablo Casado puede salvar su liderazgo

también apeló a la responsabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales de gobiernos autonómicos es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar a la ultraderecha

pero al ver Rivera que sigue sin conseguir su objetivo de pasar al PP no se daba por aludido ida va sin embargo por hecho el pacto con el PP y con los ultras de Vox

hay una ola naranja que no para de crecer y se llama ciudadanos duplica el número de diputados autonómicos gobierna Andalucía ibamos a gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento

qué va a hacer valer sus votos esto qué significa significa que no vamos a admitir insultos estigmas o etiquetas que aquellos que para gobernar tendrán que pactar con nosotros quién quiera contar con nuestro apoyo tendrá que ser respetuoso

sin para quien no hay paliativos es para Podemos su balance electoral es desastroso el único ayuntamiento del cambio que conservan es el de Cádiz y kitsch iba por libre con respecto a Iglesias han perdido Madrid Barcelona donde Esquerra ha ganado por la mínima Colau también se dejan Zaragoza y sus confluencias han perdido Santiago A Coruña y Ferrol y a nivel automóvil autonómico la cosa no mejora han empeorado resultados en todas las comunidades con Un caso paradigmático Castilla La Mancha

como los resultados no es que hayan sido malos sino que han sido los peores posibles lo que voy a hacer y es lo que me tengo que hacer es poner mi cargo a disposición a pedirle al Consejo Ciudadano de Castilla La Mancha pues que de mi dimisión

este hombre es era su candidato José García Molina hasta ayer vicepresidente del Gobierno regional en coalición con el PSOE Hinault consiguió sacar ni siquiera su escaño podemos también se ha quedado sin representación en Cantabria en ayuntamientos como el de Valencia enorme batacazo pero silencio absoluto de la dirección Pablo Iglesias es que se ha pasado toda la campaña diciendo que de estas elecciones y va a depender en buena medida su fuerza para negociar un gobierno con el PSOE Pablo Iglesias no dijo anoche ni una palabra fue el único líder nacional que no salió que no compareció tras conocerse los resultados Éstos son a grandes rasgos los principales titulares de una frenética noche electoral En seguida vamos con el detalle de unas urnas que cierran el agotador ciclo electoral en el que ha estado España así empieza este lunes veintisiete de mayo copado totalmente por la actualidad electoral pero ahí alguna otra noticia que se cuela por los huecos que dejan las urnas empezando por la protesta de unos trescientos empleados de globo ante la sede de la empresa en Barcelona