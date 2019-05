Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1277 00:07 qué tal buenos días con catorce grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía seguimos con tiempo tranquilo sin cambios bastante calor a mediodía y mucho sol Manuela Carmena no suma a pesar de que ha ganado las elecciones las cuentas les salen a la derecha no podrá gobernar y ella misma se despedía anoche con un mensaje cargado de moción llamando a que Madrid siga sin

Voz 0978 00:27 es una ciudad de progreso iba ciudad habían

Voz 1410 00:30 y creo que yo estoy segura porque esa es la riqueza de la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad progresista abierta seguirá siendo lo que yo siempre he dicho que es nuestra acredita sea de Madrid solidaria participativa y creativa lo seguirán siendo siempre seguro nada más

Voz 1277 00:51 Carmena ya anunciaba esta madrugada que acaba su etapa en Cibeles dará paso al PP que con los peores resultados de su historia puede sumar para gobernar a Ciudadanos ya Bosch Carolina Gómez recupera la derecha el mayor ayuntamiento de España José Luis Martínez Almeida abogado del Estado iniciado en política con Esperanza Aguirre será el próximo alcalde de Madrid el pacto entre las derechas y la extrema derecha se da por descontado mañana mismo empezarán las conversaciones para formar gobierno no será la andaluza o al menos no será tan fácil porque Vox ya levantado la mano para decir dir que quiere entrar en el Gobierno el box de Ortega Smith un candidato que en el pasado se ha declarado admirador de la Falange y que quiere llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo victoriosas ya ha mostrado también la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís que no ha conseguido darle el sorpasso al Partido Popular pero sí su propósito sacar al populismo de las instituciones y que Madrid sea el dique de las políticas de izquierdas del Gobierno de la nación en un lugar complicado queda el candidato de Pedro Sánchez Hernández fue su apuesta personal y no ha logrado remontar los datos del Partido Socialista que lleva treinta y tres años sin ganar en Madrid capital en campaña dijo que seguiría en la oposición pero ayer dejó abierto su futuro hice va a Manuela Carmena la jueza que dio el salto a la política para cambiar Madrid de la mano de Podemos a setenta y cinco años repitió como candidata porque se lo pidió su equipo porque la necesitaban y unió fuerzas con Íñigo Errejón pero no han logrado el propósito ella dijo que no se quedaría en la oposición porque ahí no sería útil así que veremos quién se queda ahora al frente de la candidatura Más Madrid vox entrar en Cibeles con cuatro concejales y lo han dejado claro en las redes sociales en su cuenta oficial de Twitter ha publicado esta madrugada una foto del Ayuntamiento de Madrid con un mensaje escrito encima ya hemos pasado una burla al lema antifascista no pasarán con el que Madrid intentó resistir en el XXXVII Vox también va a ser clave en la formación de Gobierno en la Comunidad Isabel Díaz Ayuso candidata del PP necesitan los doce escaños con los que en la Asamblea para mantener a su partido en Sol Alfonso Ojea

Voz 0089 02:48 en Vox no han parado de decirlo a lo largo de toda esta larga madrugada quiera llegan las negociaciones para crear dos gobiernos de derechas uno en la plaza de Cibeles otro en la Puerta del Sol y en esas negociaciones no habrá pacto a la andaluza sólo habrá pacto en ambas instituciones Si esas conversaciones son a tres bandas Vox Ciudadanos Partido Popular y es que el escrutinio ha dado la llave a Vox la llave para gobernar en ambas instituciones en la Puerta del Sol y también en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1277 03:28 Madrid en Pie el partido que suma Izquierda Unida y a los concejales díscolos de Carmena no ha conseguido ni un solo concejal no tiene representación la alcaldesa no sino quería culpar a nadie de los resultados aunque el candidato de Madrid en Pie Carlos Sánchez Mato si culpo a más Madrid por la victoria de la derecha una derecha que va a liderar José Luis Martínez Almeida candidato del PP que con quince concejales seis menos que hace cuatro años celebraba anoche en Génova el cambio de rumbo en Cibeles eufórica estaba también Begoña Villacís de ciudadanos que suma cuatro concejales más once en total pero que no ha conseguido el sorpasso

Voz 1277 08:47 quería veintinueve seguimos con el repaso a los resultados electorales y nos quedamos ahora en el norte de la comunidad