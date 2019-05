Las noticias de Galicia, 07:50 (27/05/2019)

no sólo hoy sólo Engadin colaborador del acontecimiento prevención de la obesidad aligera tu vida

qué tal muy buenos días y el día después ya tenemos respuesta a las grandes preguntas los gobiernos del cambio fracasan estrepitosamente en favor del PSOE que se hace fuerte en las ciudades el Partido Popular que no gobernaran ninguna logra tímidamente sólo nueve mil votos seguir siendo la fuerza más votada en Galicia el Benegas sigue sumando votos logra retener Pontevedra y Abel Caballero se sale con casi el setenta por ciento de los apoyos en Vigo las europeas también en Galicia las ganó el PSOE es lunes veintisiete de mayo la previsión meteorológica que nos deja también cambios que nos detallará Capello buenos días buenos días

Jaime toca abrir de nuevo el paraguas porque llega un frente poco activo a Galicia que dejará lluvias débiles en el norte cielos nubosos con el paso de las horas se irán abriendo claros las temperaturas se mantienen sin grandes cambios bastante suaves aunque bajan ligeramente las máximas te AIS patrocina la ronda de temperaturas a estas horas tenemos unos doce grados en A Coruña once en Ferrol calles mojadas cielo gris el Lugo y diez grados nubes en Ourense y trece grados nublado en Pontevedra catorce grados trece en Vilagarcía Novés dieciséis grados en Santiago han caído cuatro gotas tenemos trece grados siete cincuenta y dos

batacazo de las mareas municipales que pierden todas las alcaldías del cambio en favor del PSOE los socialistas recuperan los votos que se les fueron en dos mil quince vamos caso acaso a Coruña a PSOE y PP empatan con nueve concejales siendo los conservadores la fuerza más votada Marea Atlántica pierde cuatro y se queda con seis el BNG obtiene dos sube uno mientras Ciudadanos con uno la socialista Inés Rey será previsiblemente la alcaldesa pero necesita el apoyo de la marea en Santiago vuelves Sánchez Bugallo con diez concejales seis más que hace cuatro años se desploma Compostela Berta de diez a cinco el PP con coche cae uno es el peor resultado de su historia ayer Se mantiene con dos en Ferrol el PP es la primera fuerza con doce concejales pero se queda sin la mayoría absoluta el PSOE les sigue con ocho Ferrol en común tres la mitad que en el año dos mil quince el BNG negados en Lugo el PSOE puede mantener la alcaldía con ocho concejales el PP sube uno hasta los diez cinco para el Benega para ciudadanos desaparecen del escenario Lugo Novo y Alternativa Ciudadana de izquierdas los socialistas avanzan en Ourense hasta los nueve concejales el Partido Popular pierde tres empatando a siete con democracia ourensana que tiene la llave del Gobierno Benega el ciudadanos obtienen dos el fuerte nacionalista en Pontevedra se deja un concejal Lores ha obtenido once el PP nueve el PSOE cuatro ciudadanos uno solo en Vigo hay mayoría absoluta arrasa Abel Caballero con veinte concejales una subida de tres arrincona al PP que se deja tres concejales cayendo a cuatro a la Marea de Vigo que pasa de tres a dos curioso Banega encuentra en este escenario un pequeño hueco en la corporación a la que regresa con un concejal

hemos logrado ser el partido más votado en Galicia en las municipales pese a no serlo en España hemos logrado un treinta y tres coma cuatro porción del voto mientras que en el conjunto de España el Partido Popular ha conseguido el veintidós coma once por ciento del voto es decir hemos sacado once puntos de diferencia el Partido Popular de Galicia sobre el conjunto del Partido Popular en España y también a las europeas hemos logrado uno de los mejores porcentajes en España y claramente por encima del conjunto el Partido Popular en España