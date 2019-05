Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 0861 00:06 qué tal buenos días la izquierda no suma en Madrid a la derecha les salen las cuentas puede seguir gobernando la Comunidad pero también puede recuperar el Ayuntamiento de la capital Carmena no podrá gobernar no suma con el PSOE Madrid en Pie no aporta ni un concejal el PSOE de Ángel Gabilondo esta las mismas ha ganado los comicios pero la derecha liderada por un PP que se ha dejado dieciocho escaños puede convertir a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días gana es gobernar nos decía ayer altas horas de la madrugada un consejero de la Comunidad un alto claro que no quería ni oír hablar del resultado real del PP es decir que Isabel Díaz Ayuso sacó ayer trescientos cincuenta mil votos menos que Cristina Cifuentes en dos mil quince y que se ha dejado dieciocho diputados lo importante es que el bloque derecha suma Nos insistían varios dirigentes del PP eufóricos viendo ya a Isabel Díaz Ayuso como la próxima presidenta

Voz 2 01:04 a partir de ahora empieza en la Comunidad de Madrid una nueva etapa donde los madrileños y los españoles Air Madrid vamos a seguir liderando nuestras vidas vamos a hablar con los demás partidos con todos aquellos que no quieren que las izquierdas nos hagan regresar que no se hagan cerrar los comercios que no sirven las libertades que hemos conseguido las españoles en Madrid

Voz 0861 01:25 el PP no sólo aspira a seguir gobernando Madrid ha frenado el sorpasso naranja que auguraban las encuestas aunque Ignacio Aguado se ha quedado a sólo ochenta y siete mil votos de superar a Isabel Díaz Ayuso por eso el candidato de Ciudadanos avisa pedirá entrar en el Gobierno

Voz 3 01:41 a partir de mañana mismo voy a ponerme en contacto con Isabel Díaz Ayuso la candidata del Partido Popular para hablar de gobierno para hablar de programa para de

Voz 0861 01:49 pero la suma de derechas debe contar con el apoyo de la ultraderecha en Vox ya dijeron que serían determinantes según Monasterio el tiempo les ha dado la razón los primeros titulares de un largo camino que sólo acaba de empezar a darse la legislatura no va a ser fácil queda mucho trabajo por delante en Sol y en Cibeles donde el PP pretende sumar a Ciudadanos y Vox aunque la ultraderecha ya avisa de que no aceptará un pacto a la andaluza y que quiere entrar en las negociaciones Más Madrid el partido de Carmena Errejón Se la mía anoche las heridas Elena Jiménez

Voz 0131 02:25 la candidatura de Más Madrid es la más votada al Ayuntamiento pero no suma para gobernar y Manuela Carmena ceba

Voz 5 02:31 sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a ser alcaldesa entonces es una es un resultado que no es ni muchísimo menos el que queríamos

Voz 0131 02:44 con aplausos largos de su equipo los mismos que minutos después le dedicaron a Íñigo Errejón que defiende que más Madrid ha ensanchado en la Comunidad al bloque de la izquierda Ike otros van a tener que hacer examen de conciencia

Voz 6 02:57 no ha sido suficiente y lo lamentamos por los servicios públicos por la igualdad de oportunidades por la sanidad la educación por la justicia social por la posibilidad de emprender una transición ecológica de nuestra economía en la Comunidad de Madrid

Voz 0131 03:11 Errejón que dejaba claro que no hablará con Pablo Iglesias sobre los resultados en Madrid

Voz 0861 03:16 Doc entra en la Asamblea con doce escaños y en el Ayuntamiento de Madrid con cuatro concejales sin sorpasso de Ciudadanos ni en Sol Cibeles esperan ya hoy la llamada del PP la ultraderecha tendrán la llave en ambos casos es lunes veintisiete de mayo Rossi el auto punto es

Voz 1 03:32 cómo

Voz 1694 03:40 rápida en las carreteras de Teresa Serrano buenos días buenos días pues situación muy complicada en todos los accesos las arterias principales de entrada a la capital están saturadas en los tramos habituales también ya incluso de salida la A tres en Rivas la A cuatro en Butarque la M40 muy complicada en sus tramos habituales especialmente Pozo los sentido A seis Ibarra

Voz 0861 03:57 parte de la Comunidad de Madrid a siete y cincuenta y seis seguimos

Voz 1 04:07 como vivimos

Voz 0861 04:10 dados del veintiséis EM en toda la región en el sur el cinturón rojo resiste puede incluso sumar nuevas alcaldías aunque en otras como Getafe va a necesitar apoyo de la izquierda a David ayudó buenos días

Voz 9 04:20 hola qué tal Laura buenos días el Partido Socialista es el ganador de las elecciones en los grandes municipios del sur de Madrid aumenta poder en todos y puede recuperar además alcaldías significativas como las de Parla y Pinto en Fuenlabrada va a gobernar con mayoría absoluta Javier Ayala

Voz 8 04:34 a en Getafe y el Leganés

Voz 9 04:37 aumenta el número de votos y de concejales pero Sara Hernández y Santiago Llorente van a necesitar del apoyo de Podemos y demás Madrid para gobernar en el municipio y en Parla y en Pinto situación muy similar

Voz 8 04:49 la única clave en

Voz 9 04:51 el Gat iba en el análisis socialista es Valdemoro donde se ganan las elecciones pero donde Ciudadanos podría gobernar si tiene el apoyo de gol

Voz 0861 04:58 lo de los titulares de la jornada lo deja Alcorcón donde la izquierda puede recuperar la Alcaldía Belén Campos

Voz 1463 05:03 el Partido Popular ha perdido a Alcorcón donde gobernaba desde dos mil once y el PSOE recupera este municipio del cinturón rojo al sur de la región donde ha sido el partido más votado con nueve concejales dos más que en dos mil quince La Izquierda ha recuperado este municipio en Alcorcón y Móstoles Noelia Posse también gobernará esta ciudad necesitará el apoyo de Más Madrid ganar Móstoles podemos ir cuarenta años lleva gobernando Luis Partida en Villanueva de la Cañada y lo va a hacer otros cuatro años en Arroyomolinos gana el PP pero se va a ser muy difícil que pueda gobernar porque con los partidos que han entrado en lo Corporación podría gobernar ciudadanos con los concejales que ahora mismo representan a los partidos independientes

Voz 10 05:38 si el análisis del veintiséis m en Hoy por hoy aquí en la SER