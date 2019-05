Escucha las noticias de las 08:00 (27/05/2019)

Voz 1727

son las ocho las siete en Canarias qué tal está muy buenos días el PSOE ganó las triples elecciones de ayer en toda España con el amargo final para la izquierda de que las derechas mantienen la Comunidad de Madrid recuperan el Ayuntamiento de la capital de España la foto de Colón gobernará el centro del país Madrid se convierte en el espejo definitivo para los cuatro grandes partidos Sánchez gana pero sufre porque su aliado Podemos se hunde Pablo Casado pierde muchísimos votos pero puede gobernar Albert Rivera se aleja cada cada vez más del sorpasso a los populares es rehén de su veto personal a los socialistas Pablo Iglesias está en caída libre sin tocar suelo desde las elecciones generales lastrado por su gestión el partido y por la división interna el líder morado fue el único que no compareció anoche ni siquiera escribió un tweet el día en que Podemos perdió prácticamente todo el poder acumulado en sus cinco años de vida debilita mucho su posición de cara a negociar las condiciones para la investidura de Sánchez diez la lectura de Madrid es extrapolable a buena parte de España como vamos a comprobar enseguida ganar elecciones no garantiza gobernar y los electores obligan a los pactos en todos los lugares donde ayer se voto bueno no en todos no el PSOE ganó por goleada en Europa a doce puntos del siguiente y además alcanzó la mayoría absoluta en los gobiernos de Castilla La Mancha Extremadura Vigo por ejemplo de todas maneras de de los resultados de ayer hay dos que van a condicionar como ningún otro nuestra vida política nacional el independentismo conquista con dificultades con muchas dificultades pero conquista el Ayuntamiento de Barcelona Barcelona Esquerra es el partido más votado IU Junquera si Demon se convierten en eurodiputados de manera que la patata caliente de qué hacer en un Parlamento con un preso preventivo fugado de la justicia se traslada ahora a las instituciones comunitarias propaganda internacional garantizada hay muchos más detalles en España y en Europa que a lo largo de las próximas horas les vamos a contar Pepa Bueno