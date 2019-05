No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid

Voz 2 00:05 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con quince grados en la Gran Vía hasta ahora con calor a mediodía treinta de máxima hoy en casi toda la comunidad

Voz 1275 00:14 ICO mucho sol día uno tras el veintiséis cm vive les cambiará de color Sol se va a quedar como es

Voz 1410 00:20 sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a ser alcaldesa entonces es una es un resultado que no es ni muchísimo menos el que queríamos

Voz 3 00:34 dice que no es lo diría nadie que usted

Voz 1275 00:36 hemos

Voz 3 00:37 de fuerzas para construir una mayoría

Voz 1275 00:40 yo nosotros no renunciamos a Armenia Gabilondo están en las mismas han ganado las elecciones más Madrid con diecinueve concejales el PSOE en la Comunidad con treinta y siete escaños el mejor resultado desde mil novecientos setenta y siete pero las cuentas no salen los ocho ediles de Pepu Hernández iros veintisiete escaños que aportarían Errejón y Podemos en la Asamblea no son suficientes para que gobierne la izquierda la derecha suma ya anoche montó un improvisado escenario en Génova improvisado porque nadie esperaba celebrar nada

Voz 1490 01:08 que a partir de ahora empieza en la Comunidad de Madrid una nueva etapa donde los madrileños y los españoles haber Madrid vamos a seguir liderando nuestras vidas vamos a dejar que la persona está en el centro de la política

Voz 1 01:21 has jugado cuatro años para ver al delegado Alfredo de Madrid

Voz 4 01:30 más que un club el Partido Popular

Voz 1 01:33 ahora es de cambio la ciudad de Madrid Isabel Linares

Voz 1275 01:35 Josep José Luis Martínez Almeida salvan los muebles a pesar de los malos resultados del PP tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento ambos van a necesitar tanto a ciudadanos como a Vox al partido naranja le falta tiempo ya para levantar el teléfono este lunes Ignacio Aguado a partir de

Voz 5 01:49 mañana mismo voy a ponerme en contacto con Isabel Díaz Ayuso la candidata del Partido Popular para hablar del Gobierno para hablar de programa para hablar de futuro

Voz 2 01:56 así que gracias a arrancar esta legislatura en la bancada de Ciudadanos en la Asamblea Vox

Voz 1275 02:02 va a tener la llave con doce diputados y cuatro concejales esta madrugada se han cuidado mucho dejar claro que quieren sentarse a negociar el futuro de Sol y Cibeles que no les vale un pacto a la andaluza Podemos ha sufrido el golpe más duro de la izquierda en la Comunidad consigue sólo siete escaños Iza Serra su candidata hacía anoche una lectura crítica

Voz 6 02:20 por eso creo que la división de la izquierda no ha ampliado el campo político y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar otro tipo de factores pero que prevén los resultados de los daños ha dicho tenemos exactamente el mismo número de escaños en suma que lo que teníamos hace cuatro años

Voz 1275 02:38 lectura muy crítica también desde Madrid en Pie la formación de Carlos Sánchez Mato quedé aglutinado a los críticos de Carmena y que no ha conseguido ni un solo concejal en la capital Sánchez Mato culpa del resultado a la gestión de Ahora Madrid estos cuatro años cuando pierda

Voz 7 02:52 yo no no actúa con programas no realizar sus políticas para lo ha pagado siempre está así unas desgranaron

Voz 2 03:10 todo eso en Cibeles

Voz 1275 03:11 pienso el pero hay más resultados más titulares que nos deja el veintiséis EM en otros municipios de la región Virginia Sarmiento buenos días buenos días al norte del PP en Tres Cantos ha logrado mayoría absoluta García de Vinuesa tan bien repite en Alcobendas Soto del Real será socialistas impacto si también ha ganado el PSOE en San Sebastián de los Reyes en el noroeste sólo dos municipios con mayoría absoluta Vecinos por Torrelodones el PP en Boadilla al sur el PSOE puede recuperar Parla y Pinto y en Fuenlabrada tiene mayoría absoluta en Getafe Leganés aumentan poder pero necesitarían además Mali al oeste el PP pierde Alcorcón recuperado por el PSOE y Noelia posee también gobernará Móstoles con el apoyo de la izquierda en el Corredor del Henares apenas cambios en Alcalá si el PSOE con apoyo de Unidas Podemos Torrejón amplía la victoria del PP en San Fernando sigue la izquierda ahora socialista

Voz 9 03:55 los de Poltergeist

Voz 10 03:59 no impuro y

Voz 9 04:02 la crónica deportiva el Rayo Mahan

Voz 2 04:04 Honda tiene muy complicado seguir la próxima temporada en Segunda Sampe buenos días buenos días el empate del sábado con el descendido

Voz 1161 04:09 la les deja casi sentenciado sólo les queda visitar el próximo domingo en el Tartiere a un Oviedo que está jugando el play off porque los madrileños descansaran en la última jornada sumando los tres puntos del descendido Reus tres puntos que podrían ser inservibles porque una derrota en Oviedo junto a un empate entre Lugo y Tenerife estén descendería matemáticamente sólo una victoria en Oviedo les valdría para seguir teniendo opciones de mantenerse en la última jornada

Voz 2 04:40 a la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid Serrano buenos días

Voz 1694 04:44 a Riazor apunta especialmente complicada en las rondas M cuarenta y M cincuenta en los tramos habituales muchísima paciencia en esa ronda ya los accesos destacamos a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada y Getafe a de Las Rozas al planteo hoy en Aravaca en ambos sentidos mucha paciencia ahora apunta

Voz 2 04:57 qué tal el tráfico en las calles de la capital pantallas

Voz 0931 05:00 es que buenos días hola qué tal muy buenos días en bastante difícil en general la circulación pero nos fijamos sobre todo en la M30 a partir del Nudo Sur el tráfico no sólo es lento en sentido Nudo de Manoteras sino atentos también en sentido estadio Vicente Calderón el tráfico está siendo más lento de lo habitual

Voz 1275 05:16 el tiempo que no se espera para las próximas horas Jordi Garbo qué tal buenos días tiempo soleado la mayor parte de horas con temperaturas parecidas a las de ayer han subido un poco las mínimas te sólo un poco frío especialmente en los pueblos de la sierra donde se bazas de los diez grados durante la tarde al sol ardiente un poco caluroso máximas de más de veinticinco en toda la Comunidad de Madrid y a medida que avance la tarde va a soplar un poco el viento la próxima noche las temperaturas bajaran rápidamente los próximos días tiempo muy parecido con más calor la segunda mitad de la semana

Voz 1269 08:51 el ego ya sabe te vas en el banquillo no te hacer llegar su la Dumas que ella ya estar en el escenario de la boda todo esto conocer si dolor es todo tan bonito no es todo por la radio de la ley

Voz 18 09:05 a un récord de

Voz 1275 09:21 en uno segundo llegamos a las ocho ve a la mañana sigue el análisis de la jornada electoral del veintiséis cm en la hacer con Pepa Bueno Isabel Díaz Ayuso candidata del PT y la mejor siete

Voz 2 09:31 lo de ahora mismo para gobernar la Comunidad a estar a lo largo de la mañana en Hoy por hoy

Voz 1275 09:34 bien vamos a hablar de este programa de la SER con Begoña Villacís candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital