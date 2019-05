Escucha las noticias de las 09:00 (27/05/2019)

Voz 0027

00:35

aseguran en la Moncloa que en esa cena en el Palacio del Elíseo a los dos presidentes van a analizar los resultados electorales y La Moncloa no dicen está muy interesada en la foto de hoy porque saben que es un ejercicio de presión para Rivera que siempre ha querido ligar su imagen a la de Macron como puede ser no siguen a la Moncloa que nosotros vayamos a ponerle esta noche con Macron cordón sanitario a las fuerzas de extrema derecha Ike Macron sin embargo esté dispuesto Iker Rivera sin embargo está dispuesto a pactar con esa extrema derecha aquí en España ponerle el cordón sanitario al piso esa es la pregunta que se hacen en la Moncloa en Hoy por hoy acabamos de hablar con la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid Begoña Villacís que asegura por cierto que es pronto para decir si será la próxima alcaldesa de un gobierno municipal de coalición liderado por el PP y apoyado por Vox y sobre las declaraciones de Pedro Sánchez pidiendo a PP y Ciudadanos que levanten sus vetos al PSOE y que se alejen de Vox Villacís dice que no será por ahí