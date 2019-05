Las noticias de Galicia, 10:03 (27/05/2019)

qué habéis de ser Galicia accidente mortal en la AG cincuenta y cinco la autovía que une A Coruña hay Carballo a la altura de Arteixo una mujer ha perdido la vida atropellada no siniestro pasadas las siete de esta mañana en el que se han visto implicados varios vehículos y en el que según informa el ciento doce ha habido además tres heridos la circulación ya sea restablecido en la zona este lunes es sobre todo el día después de las elecciones municipales una noche electoral amarga en el PP dará que Núñez Feijóo trató de vestir con el dato de que los populares han sido la fuerza más votada en Galicia no gobernarán en ninguna ciudad aunque su resultado sea mejor que en el resto de España

Voz 2

00:39

hemos logrado ser el partido más votado en Galicia en las municipales pese a no serlo en España hemos logrado un treinta y tres coma cuatro porción del voto mientras que en el conjunto de España el Partido Popular ha conseguido el veintidós coma once por ciento del voto es decir hemos sacado once puntos de diferencia el Partido Popular de Galicia sobre el conjunto del Partido Popular en España