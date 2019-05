no podemos esperar que políticos que hasta ayer dan rivales ahora colaboren es una pregunta que deberíamos hacer aún politólogo un psicólogo a un experto en ética incluso pero tal vez la mejor respuesta la más ajustada a la realidad la más científica la respuesta a esa pregunta quizá la tenga la física al fin y al cabo ahora asistiremos a experimento a ser de acción entre opuestos veremos en acción el rozamiento de materiales el desgaste de fuerzas la capacidad de impulso incluso extraños fenómenos ópticos por lo que en ciertos elementos que creíamos muy reales van a desaparecer ante nuestros ojos Anxo Sánchez muy buenos días buenos días

creemos que si todavía no pero creemos que puede contribuir a a explicarlo vale ha hecho eso

pues porque como soy físico creo que podemos entender a la sociedad si entendemos las interacciones de unas personas con otras cuando sepamos lo bastante de cómo reaccionamos unos con otros podríamos simular a la sociedad que te preguntan para qué la entre otras cosas hacer experimentos hay que hacerlos con la gente sí quiero subir los impuestos o bajarlos como va a responder la gente prefiere contestar lo con ordenador que no haciendo el experimento y viendo que luego es un desastre

Voz 1995

01:58

el antiguo socio de la sede de esto el proyecto Ibsen como dramaturgo tiene algo que ver el dramaturgo en esta no simplemente es decir a las Let International bueno me acuerdo de proyecto ahí nació la cabeza bien sienta esta estudiaba con un problema clásico de la teoría de juegos que se el dilema del prisionero podrías darnos además vamos