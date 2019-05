hola buenos días pues los funcionarios están aquí a las puertas del Ayuntamiento de las Rozas una vez que ha comenzado este registro por parte de la unidad UDEV de la Policía Nacional se personaba en a primera hora de la mañana se trata de una operación cuyas diligencias son secretas y que ha sido ordenada por el juzgado número cuatro de Majadahonda a instancias de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al parecer presuntamente se investigan unas inversiones en infraestructuras que ascenderían a once millones de euros en la etapa en la que estuvo gobernando el popular Bonifacio de Santiago

IU tras las elecciones de ayer la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso no de no descarta que Vox entre en el Gobierno regional que ella aspira a presidir desde Vox Iván Espinosa de los Monteros ha mostrado en Hoy por hoy aquí en la SER su intención de formar parte del Ejecutivo madrileño a diferencia de lo que pasó en Andalucía e Isabel Díaz Ayuso ha dicho que lo va a estudiar si piedra

tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos después hable Combo no puedo saber lo que tengo delante y a qué

