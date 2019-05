ya sé ya sé que no estoy estoy en el sitio malo el lado oscuro contento porque él es un hombre que vive contento y feliz Dani Mateo muy buenos días Pepa Liz yo feliz porque es que nadie va a pensar en la risa correcto es que las risas que se nos avecinan son buenísimas yo por ejemplo oye he ido a coger un Bici Mad le habían quitado la vida hayan puesto caballo se venido a caballo a la radio que bonita todo va a ser de tener un corte

somos vamos tranquilos porque ha ganado justa esta vez pero veréis dentro de cuatro años cuando voten los concebidos no nativos va a arrasar concebida no nacidos claro dónde estás tú yo en la radio

Voz 1995

01:16

no es que estás en la pomada en una semana movidita es que me me suena rarísimo concebida como Iñaki como conmigo tú en material que sale de las campañas electorales lo de especies directamente lo designó no