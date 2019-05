Escucha las noticias de las 12:00 (27/05/2019)

Podemos y logra mantener el Gobierno de la ciudad de Cádiz con José María González Kitchen aunque ese dirigente va por libre y no quiso de forma significativa que Iglesias participase en la reciente campaña electoral desde la dirección de Podemos en Andalucía se envió un mensaje de distancia evidente hace Iglesias con el argumento de que el partido no debe entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez vamos a Sevilla Sara Ernesto

la dirección de Podemos Andalucía controlada por la corriente anticapitalistas sesenta hoy reforzada por haber logrado los mejores resultados electorales El País han pasado a ser la primera fuerza política en cincuenta y seis municipios andaluces trece más que hace cuatro años y conservan la alcaldía de Cádiz rozando la mayoría absoluta hoy no es momento de señalar a nadie ha dicho el secretario de Acción Política Pablo P tengan for mina pero advierten a la dirección de Pablo Iglesias que han demostrado que la unidad de la izquierda es el camino acertado hice se encuentra forzados es su oposición a que Podemos entre en el Gobierno de Pedro Sánchez ahora no queda otra avisan que el debate interno

Voz 3

04:30

si no hay otra alternativa pues no los desde luego ahora mismo no pero tampoco sé con qué ánimo vamos a estar y vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable conciudadanos después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento